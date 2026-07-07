Danna deja México tras apoyar a la Selección mexicana y reviven sus dichos sobre España. ¿Se acabó el apoyo?

Danna fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de abordar un vuelo internacional. Su salida ocurre días después de aparecer junto a Belinda apoyando a la selección mexicana, lo que reavivó una vieja polémica al hacer un ‘Yahritza’ al decir que España es mejor que México. ¿Cuál es la polémica de la cantante con el extranjero? Te contamos.

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¿Qué pasó entre Belinda y Danna durante el partido de la Selección mexicana en el Mundial 2026?

Belinda y Danna se juntaron el domingo pasado tras los rumores de una colaboración truncada con Kenia OS. Ambas cantantes grabaron un video musical para su próxima colaboración y dos videos para redes sociales en los que mostraron su apoyo a la selección mexicana en el partido contra Inglaterra.

El primer video muestra a las exestrellas infantiles de México vistiendo el jersey de fútbol del país. En su video se refieren a la icónica frase que surgió para apoyar a los jugadores en su intento de alcanzar los cuartos de final. Danna pregunta: "¿Y si sí?”, y Belinda responde: "¡A que sí!”

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Después, durante el partido, ambas volvieron a mostrar su apoyo. En un video en redes, las cantantes reaparecieron abrazadas, mirando una pantalla, y se escucha que la cantante de ‘Oye Pablo’ grita: "¡Vamos, pásala!”. Por su parte, la cantante de ‘Agüita’, expresó: “No, esto está cardiaco”.

Aunque el video fue celebrado por muchos seguidores, otros aprovecharon la publicación para recordar las declaraciones que Danna hizo en 2024 sobre España.

¡Los nervios estuvieron al límite! 😰🇲🇽 Belinda y Danna siguieron muy de cerca el duelo entre México e Inglaterra y no pudieron ocultar su preocupación durante los momentos más intensos del encuentro.

📹: RRSS pic.twitter.com/DM8nJvVjMY — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 6, 2026

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¿Por qué Danna se fue de México tras la eliminación del país del Mundial?

Los videos de Danna con Belinda durante el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 no fueron bien recibidos por algunas personas y generaron críticas en redes sociales.

Funan a Danna por apoyar a México en el Mundial 2026 / redes sociales

Recordemos que la también actriz vivió un tiempo en el país europeo para grabar la serie de Netflix,'Élite’. Fue en España cuando creó la canción ‘Oye, Pablo’ y el papel en la serie, lo que le dio reconocimiento fuera de su país.

Aunque la cantante de ‘Mala Fama’ no respondió a dónde se iba, recientemente subió una fotografía que indicaría que está en París, Francia, por una imagen del Arco del Triunfo y otra en la que cena en el bistró francés ‘Biche’.

La situación de su salida revivió las declaraciones que Danna hizo hace dos años, cuando aseguró que prefería España sobre México.

Danna se va de México tras apoyar a la selección y reaparece en Francia / Redes sociales

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¿Qué dijo Danna sobre preferir España a México?

En abril de 2024 se divulgó ampliamente un fragmento de una entrevista de Danna concedida al medio chileno FM Dos. En ese momento, ella promocionaba su disco ‘Childstar'.

Previo a finalizar la entrevista, la conductora la invitó a responder una serie de preguntas rápidas y la que desató controversia fue cuando le preguntaron: ¿México o España? y ella respondió:

¿México o España? España Danna Paola en entrevista

De esta manera, el viaje de Danna reavivó las críticas tras romper el silencio sobre los planes de boda con Alex Hoyer.