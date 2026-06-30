Danna rompe el silencio sobre planes de boda con Alex Hoyer: “Estamos viviendo un momento muy hermoso”

Después de que Danna y Alex Hoyer enfrentaron rumores de boda desde hace semanas, ahora, la cantante responde a los rumores de un compromiso. ¿Qué dijo la intérprete de ‘Mala fama’ sobre llegar al altar con su novio?

¿Danna Paola y Alex Hoyer en planes de boda? / Redes sociales

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¿Cómo iniciaron los rumores de boda entre Danna y Alex Hoyer?

Los recientes rumores de boda entre Danna y Alex Hoyer se originaron a partir de una misteriosa fotografía que la cantante publicó en sus historias de Instagram desde Italia.

En dicha imagen se mostraba el paisaje del Lago di Como, considerado uno de los destinos más románticos del mundo, junto al enigmático texto “Sí…”. Este posteo encendió de inmediato las alarmas de sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como la presunta aceptación de una propuesta de matrimonio, a pesar de que los artistas han guardado silencio ante tales especulaciones.

La especulación sobre una boda aumentó cuando los papás de Alex Hoyer hablaron sobre el supuesto compromiso en el programa Ventaneando. Néstor Daniel y Loly Hurtado dijeron al programa los siguiente:

El compromiso está desde el primer día que se conocieron, que empezaron a quererse. Ya hay compromiso espiritual muy grande, ahora falta el (otro), compromiso. Yo creo que es decisión de ellos, sí lo han pensado. Néstor Daniel, papá de Alex Hoyer

Ahora, Danna se entrevistó con la prensa para aclarar la situación con su pareja Alex Hoyer.

Danna y Alex Hoyer / Instagram: @danna

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¿Danna ya se comprometió con Alex Hoyer?

Danna confesó sus planes de compromiso en el programaVenga la alegría, en entrevista con la prensa en el aeropuerto, ella declaró:

Puede ser que sí, no lo sabemos. Estamos viviendo un momento hermoso. Creando muchas cosas. Danna Paola sobre rumores de compromiso con Alex Hoyer, 2026

Danna respondió también a la entrevista de sus suegros en Ventaneando acerca del rumor de compromiso con Alex Hoyer.

Los amo, somos una familia hermosa, y estoy muy agradecida de tener una familia tan bella Danna Paola sobre sus suegros

Finalmente, la prensa le cuestionó sobre sus planes de ser mamá y ella dijo lo siguiente:

No lo sé, creo que hay que ser conscientes. Las mujeres tampoco estamos destinadas solamente a ser mamás (...) no lo descarto, la verdad ahora estoy muy enfocada en mi trabajo. Danna sobre ser mamá

La revelación de Danna, aunque no confirma ningún compromiso con Alex Hoyer, habla del buen momento que viven como pareja.

#LoVisteEnVentaneando ¡Danna va con todo! 💍🔥 La cantante confesó que sí le gustaría llegar al altar con su novio, pero también dejó claro de manera directa que las mujeres no están creadas solo para seguir moldes tradicionales. #Ventaneando por #AztecaUno pic.twitter.com/f1Qr8ayany — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 29, 2026

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¿Cómo inició el noviazgo entre Danna y Alex Hoyer?

La historia de amor entre Danna y Alex Hoyer lleva 6 años y comenzó a llamar la atención a finales de 2020. En diciembre de ese mismo año, se dio a conocer de manera exclusiva en TVNotas que la cantante estrenaría un romance con Hoyer, aunque en aquel momento la pareja prefirió mantener una actitud discreta.

Los rumores iniciales cobraron fuerza cuando sus seguidores detectaron diversas coincidencias en sus publicaciones de redes sociales, fotografías y viajes, lo que sugería que compartían algo más que una simple amistad.

Durante muchos meses, ambos decidieron mantener su relación en privado. A pesar de la discreción, se les vio juntos en varias ocasiones y Alex estuvo presente brindándole apoyo a Danna en momentos difíciles, como el fallecimiento de su abuela.

Finalmente, el 4 de abril de 2022, Alex Hoyer rompió el silencio y confirmó oficialmente el noviazgo ante los medios de comunicación. El cantante explicó también que no se trataba de querer esconder el vínculo, sino de proteger algo que se dio de forma natural y que valoraban profundamente por ser un aspecto muy personal de sus vidas. Al respecto él comentó:

Tenemos una relación para nosotros y eso es lo bonito, y en el momento que se quiera compartir algo, que se quiera dar más entrada a esta parte, que les digo, es algo personal, pues se hará de la manera, con gusto Alex Hoyer sobre relación con Danna para TVNotas en 2020

Desde que Alex Hoyer confirmó su romance de manera pública con Danna Paola en 2022, no solo han compartido su vida sentimental, sino que también han fortalecido su unión a través de la colaboración en proyectos musicales y producciones relacionadas con la carrera de la cantante.