Danna fue cariñosa con una bailarina y así reaccionó su novio Alex Hoyer

Danna Paola sigue dando de qué hablar, sobre todo por su actuación en el escenario de los MTV MIAW 2024, que ha sido muy comentada por la performance con sus bailarinas.

La situación ha abierto un debate en redes sociales, ya que algunos consideran que el acto de la cantante, quien tiene pareja, podría ser visto como una infidelidad.

Danna Paola en conciertos pasados ha protagonizado b3s0s con sus bailarinas. / Instagram

Lee: Jorge Salinas defiende a Elizabeth Álvarez por comentarios sobre su apariencia: “Esta buenísima”

Alex Hoyer no siente celos de Danna con sus bailarinas

En un reciente encuentro con los medios, Alex Hoyer fue cuestionado sobre qué pensaba del beso que Danna le dio a una de sus bailarinas, y él dejó en claro que no tenía el más mínimo problema con la situación.

“Sí saben que el artista es artista... y es parte del arte. Danna es una artista en toda la extensión de la palabra, y ella se divierte mucho en el escenario. Creo que el amor y la igualdad en el amor para todos es algo que está muy arraigado a su mensaje, y al final, ella en el escenario es libre de hacer lo que quiera. Si ella siente que en ese momento debe darse un beso con su bailarina para expresar lo que siente, adelante.” Alex Hoyer





Te puede interesar: LCDLFM: ¡Potro en polémica! Él busca alianzas, mientras ¿su esposa menosprecia a los mexicanos?

¿Alex Hoyer dispuesto a hacer el mismo performance que Danna?

La prensa le preguntó al cantante si él haría lo mismo en sus presentaciones y dejó claro que esos son actos que decide el artista.

“Creo que depende de cada quien. El escenario es un espacio donde el artista es libre. Es ese espacio donde por fin puedes soltarte y ser quien eres.” Alex Hoyer





Finalmente, aseguró que no es un novio celoso: “No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad. Al final, nunca me he considerado una persona celosa, y obviamente, lo normal es que haya celos saludables con la pareja.”

Así reaccionó su novio Alex Hoyer



¿Alex Hoyer y Danna cuánto tiempo llevan noviazgo?

Alex Hoyer y Danna Paola han estado en una relación desde mediados de 2021, por lo que llevan juntos aproximadamente tres años.

Danna Paola y Alex Hoyer / Instagram

Mira: Eugenio Derbez visita su estatua en Acapulco y hace un llamado para apoyar al puerto