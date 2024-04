Danna Paola hace un Yahritza por decir que España es mejor que México ¿Khe?

Danna se ha vuelto una protagonista habitual de la cancelación de redes sociales. A unas semanas de ser duramente criticada luego de que se comprobó que orquestó una campaña para que sus fans presionaran a una cibernauta y le cediera su nombre de usuario, la intérprete vuelve a estar al centro de la controversia, en esta ocasión por preferir vivir en España en lugar de México.

Critican a Danna por despreciar a México y preferir a España

En horas recientes ha sido ampliamente divulgado el fragmento de una entrevista concedida al medio chileno FM Dos. Danna se encuentra en el país sudamericano promoviendo su más reciente disco, Childstar, el cual pretende ser un parteaguas en su carrera.

Previo a finalizar la entrevista, la presentadora invitó a Danna a responder una sesión de preguntas rápidas. Una de las preguntas fue qué prefería, ¿España o México?, a lo que la intérprete de “Oye, Pablo”, respondió que elegía el país europeo.

danna paola prefiriendo a españa antes que a su propio país, es una ridicula pic.twitter.com/IF1Z4MeLAJ — ✰ rae (@maldecision) April 18, 2024

No todo fue malo; en redes ¡la defienden!

En pocas horas, el clip se hizo viral y volvió a Danna Paola en blanco de ataques. En X, plataforma en la que más animadversión genera, miles de usuarios se subieron a la tendencia y pidieron cancelar a la artista.

“El manager Danna Paola escuchándola hacer un Yaritza y su esencia en plena gira de promoción”, “Están funando a Danna Paola, no importa cuando lean este tweet”, “Cómo joder tu carrera con Danna Paola. Ni Angela Aguilar o Yahritza y su esencia se atrevieron a tanto”

Comentarios de internautas

No obstante, no todos los comentarios fueron críticos hacia Danna Paola. Sus seguidores salieron en su defensa dándole la razón: "¿Por qué debería Danna Paola preferir México? Constantemente la critican y menosprecian su trabajo en este país, que muestra una doble moral. Si estuviera en su lugar, también preferiría España. Honestamente, no importa lo que una artista, que ni siquiera conocen ni consumen, diga o no”.

