Galilea confirma que buscaría vientre de alquiler para tener una niña

A principios de 2023, en una emisión de “Netas divinas”, la también actriz admitió que el 2023 había sido un año lleno de “muchos contrastes”, pues lo arrancó de una manera dolorosa por el tema de su divorcio y lo terminó feliz por haber encontrado el amor nuevamente.

Asimismo, se sinceró y confesó su deseo de volver a ser madre por segunda ocasión. Aunque reconoció que, debido a su edad, sería imposible embarazarse, señaló que está “buscando opciones” para lograr su meta de tener una niña.

En TVNotas nos encontramos a Galilea en una inauguración de una áquina para hacer helado y nos confirmó su deseo de ser madre.

Con 50 años de edad, Galilea Montijo ha confirmado su deseo de tener una niña.

“Me encantaría. Ya tengo varios lugares. A mí siempre me hubiera gustado que fuera a través de mí. Si no se puede, tengo que ver de qué otra manera. No es fácil. Es un proceso largo, tedioso. Yo creo que hasta a veces triste porque se te bajan los ánimos de repente, pero si no viene, no pasa nada. Dios me dio la oportunidad de ser mamá. Tengo a Mateo, dos que la vida me regaló. Entonces, ya tengo tres.”

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco / Redes sociales

Respecto a si optaría por el vientre de alquiler, Gali dijo: “Me gustaría. Estoy investigando.”

Galilea Montijo / Facebook: Galilea Montijo

Sobre la supuesta ruptura con Isaac Moreno, aclaró: “No, yo hablaba mis chilaquiles. Ustedes de mente cochambrosa. Me dicen de todo (sug4r m4mmy). Ya me río de todo, aparte qué bueno ser “sug4r m4mma”. Por qué nada más los hombres pueden ser “s*g4r d4ddy”.

