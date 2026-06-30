Gala Montes habría confirmado ruptura con su novio, Icho Van, ¿por culpa de Emiliano Aguilar?

En los últimos días, se han fortalecido los rumores sobre un supuesto noviazgo entre Gala Montes y Emiliano Aguilar. Esto ha sido tema de conversación debido a la relación de la actriz con Icho Van. En medio de toda la polémica, Gala habría confirmado su ruptura con el músico. Esto es lo que dijo.

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Gala Montes y su novio habrían terminado / Redes sociales

Así comenzó el noviazgo entre Gala Montes e Icho Van

Gala Montes confirmó su noviazgo con Icho Van en diciembre de 2024. En aquel entonces, dijo que el músico también era su mánager y confesó que ambos tenían una relación abierta, es decir, los dos podían salir con otras personas.

“Sí ando con el Icho y con más personas. Icho llevamos juntos mucho tiempo. Icho y yo tenemos una relación abierta y desde hace mucho. Estoy con el Icho, es mi mánager, mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida”, expresó.

A partir de allí, se les ha visto juntos en varios eventos públicos y han compartido momentos románticos mediante redes sociales. Si bien han tenido problemas, al final parecía que todo estaba bien. A principios de 2026, Icho habló en exclusiva para TVNotas sobre su romance con la actriz.

Negó ser un “mantenido”, como mucho se ha dicho en redes sociales. También señaló que las cosas con la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ iban viento en popa y eran muy felices.

“Para mí es más importante mi relación con ella que ganar el punto. Ya cuando se pone muy intensa la situación, solemos decirnos: ‘Somos un equipo. No es uno contra el otro’. Constantemente nos recordamos que somos los 2 contra el mundo entero”, indicó.

Historia de amor entre Gala Montes y su novio / Redes sociales

¿Gala Montes confirmó su ruptura con Icho Van?

Mucho se ha dicho sobre el futuro de Icho Van como novio y mánager de Gala Montes. Hace algunos días, una cuenta de espectáculos en X dijo que la cantante ya tenía otra representante. La publicación no tuvo mucha relevancia hasta que la propia celebridad decidió aclarar las cosas.

Lo que llamó la atención de su respuesta fue que expresara que “ya no tenía mánager”. Aunque no mencionó nombres o dijo más, sus palabras tomaron a muchos por sorpresa.

“Yo no tengo manager. Yo soy mi manager”. Gala Montes

Y es que, para muchos, su contestación no solo confirma que Van dejó de ser su representante, sino que también decidieron separarse. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado.

En tanto que los rumores de romance entre Gala y Emiliano Aguilar no cesan. Incluso se cree que, si en verdad hubo una ruptura, habría sido por culpa del primogénito de Pepe Aguilar.

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Mensaje de Gala Montes diciendo que no tiene mánager / Redes sociales

El supuesto romance entre Emiliano Aguilar y Gala Montes

Los rumores de romance entre Emiliano Aguilar y Gala Montes comenzaron hace unos días, después de que compartieran una fotografía juntos. Según informó la influencer de espectáculos ‘Chamonic’, la joven “mandó a volar” a Icho tras conocer al rapero.

“Gala Montes comenzó a grabar un reality show de convivencia en Colombia; es tipo Rica, famosa, latina, pues en ese reality también está Emiliano. Según me dicen, empezaron a coquetearse y platicar; ahora tienen una relación, tan es así que Gala corrió a su novio de la casa que compartían juntos; ahora Emiliano se queda a veces con ella”, indicó.

La cantante solo mencionó que estaba trabajando en un proyecto con el hermano de Ángela Aguilar. Sin embargo, no quiso dar detalles al respecto.

“Estamos preparando algo, no podemos decir nada porque nos regañan. Hablamos de muchas cosas, o sea, tuvimos mucho tiempo para platicar y nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas y teníamos muchos parecidos. O sea, como que conectas”, indicó.

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