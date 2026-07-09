Gala Montes y su hermana Beba se pelearon luego de que la actriz pusiera en peligro a su sobrina, aseguran

Gala Montes no solo se distanció de su mamá, Crista Montes, sino también de su hermana Beba. Al menos es lo que se ha especulado tras las fuertes declaraciones de la actriz durante una transmisión en vivo. Y es que la también exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ expuso que no ha podido ver a su sobrina tras un viaje que hizo con ella hace algunas semanas.

No especificó la razón y simplemente dijo que estaba muy triste por toda esta situación. En medio de todo esto, surge una versión que explicaría el verdadero motivo y dejaría muy mal parada a la celebridad. Te contamos los detalles.

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Gala Montes y Beba Montes estarían distanciadas / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Gala Montes y su hermana Beba?

Hasta antes de toda esta polémica, ambas parecían llevarse muy bien. Beba fue un gran apoyo para su hermana Gala Montes cuando esta denunció públicamente los presuntos maltratos que su madre ejercía .

La influencer no solo respaldó lo dicho por la actriz, sino que también aseguró haber sido víctima de malos tratos por parte de su progenitora. Todo parecía ir bien en ese entonces. No obstante, con el tiempo empezaron a surgir especulaciones que hablarían sobre una mala relación entre ellas.

En septiembre de 2025, una fuente cercana a las hermanas contó que Gala estaba muy decepcionada de Beba. Y es que, al parecer, esta última le robó dinero mientras estaba en ‘La casa de los famosos México’.

La cantidad habría sido de medio millón de pesos. Esa habría sido la razón por la que la actriz la habría despedido como mánager, sustituyéndola por su exnovio Icho.

Gala Montes y Beba Montes se apoyaron en la polémica con su mamá / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre el aparente distanciamiento con Beba Montes?

Durante una transmisión en vivo, Gala Montes contó que no había podido ver a su sobrina en las últimas semanas. La celebridad admitió no entender el motivo, pues considera que no ha sido mala persona con la menor o Beba.

También contó que había intentado comunicarse con su hermana, sin éxito, situación que la tiene sumamente preocupada: “Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”, indicó.

“La última vez que vi a mi sobrina fue hace mucho; no sé nada de ella, no sé qué vio. En el viaje a Tailandia y a Japón no me decías nada, pero ahora”. Gala Montes

En respuesta a todo esto, Beba simplemente se limitó a compartir una foto con su hija, junto con la siguiente frase: “Nos están fumando a mí y a mi hija”. Aunque no mencionó el nombre de la actriz, muchos creen que era una indirecta para ella.

Hasta el momento, la protagonista de ‘Corazón de oro’ no ha hecho comentarios sobre esta situación. En tanto que los internautas ya han tomado partido; algunos creen que Beba siempre se “aprovechó” de Gala, mientras que otros afirman que esta última siempre “tiene problemas con todo mundo”.

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Gala Montes dice que no ha visto a su sobrina en varias semanas / Redes sociales

El supuesto verdadero motivo del distanciamiento entre Gala Montes y su hermana Beba

A través de redes sociales, ha circulado la versión de que, supuestamente, Gala Montes, quien ha sido relacionada con Emiliano Aguilar, presuntamente puso en peligro a su sobrina y por ello Beba está muy enojada con ella.

Según se dice, la actriz presuntamente se “metió de todo” durante el viaje que hizo con la menor a Tailandia y Japón. Presuntamente, la pequeña le dijo a su madre sobre esta situación, provocando así el distanciamiento entre las hermanas.

Esta versión habría sido respaldada por la periodista Ana María Alvarado, quien indicó: “Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”, puntualizó.

Aunque dijo saber más información, dijo que no la compartiría hasta que alguna de las involucradas quisiera dar más información:

“La Beba ya tampoco quiere salir y aclarar nada porque no quiere. Se adoran, se quieren mucho como hermanas, pero ha habido diferencias. No quisiera decirlo ni asegurar cosas que me dijeron que está haciendo Gala, porque, pues yo no la he visto, yo no sé, a mí no me consta”. Ana María Alvarado

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