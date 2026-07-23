Gala Montes responde a Beba tras sus declaraciones a la prensa, ¿arremetió en su contra?: “No voy a esperarla más”

El conflicto entre las hermanas Beba y Gala Montes en el que supuestamente está involucrada la hija de Beba parece estar lejos de concluir. Y es que, la noche del miércoles 22 de julio, Beba Montes habló públicamente por primera vez del distanciamiento que existe con su hermana. Parece que Gala no recibió bien sus palabras y respondió directamente a ellas. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Gala Montes y Beba Montes estarían distanciadas / Redes sociales

¿Qué dijo Beba Montes sobre su distanciamiento con Gala?

Después de semanas de especulaciones y de las polémicas declaraciones de Gala Montes sobre su conflicto familiar, su hermana Beba decidió hablar públicamente y confirmó el distanciamiento entre ambas.

Sin profundizar en las causas, Beba aseguró que prefiere guardar silencio y mantenerse al margen de cualquier confrontación para evitar una guerra de declaraciones. Explicó que su decisión responde, a la protección a su hija, quien es menor de edad, y evitar que se vea involucrada en la polémica.

“Hay una niña de por medio. Lamentablemente, a veces una no tiene la conciencia de lo que pueden repercutir sus palabras; por eso yo elijo guardar silencio, por respeto a mi familia, por respeto a mi hija, principalmente” Beba Montes

Asimismo, señaló que no busca demostrar quién tiene la razón y reiteró que su prioridad es salvaguardar la privacidad y el bienestar de su hija y de su pareja, quienes, dijo, no pidieron formar parte de esta situación.

“No se trata de ver quién tenga la razón. Si tengo parte de culpa, responderé por mis acciones y yo no puedo hacer más. (...) Es nuestra vida y hay muchas cosas detrás que, por respeto, no tendríamos que ventilar.” Beba Montes

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La Beba ya habló 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/UPQpUo2AFX — Cuenta no identificada (@litterice_444) July 22, 2026

¿Qué publicó Gala Montes tras las declaraciones de Beba?

El video con las declaraciones de Beba comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales y Gala Montes no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de X, la actriz compartió la publicación y respondió con un breve, pero contundente mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a su hermana.

En la entrevista, Beba fue cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación. Aunque no cerró la puerta a un acercamiento, aseguró que si llega a suceder, será “en el momento adecuado”, dando a entender que ambas necesitan tiempo.

La postura de Gala fue completamente distinta. En su publicación, dejó claro que no está dispuesta a seguir esperando y escribió:

“Me caga el término ‘un tiempo’. A mí no me pidan un ‘tiempo’. No voy a esperarla más. Yo tengo GAD (gracias a Dios) cosas que hacer y sé cómo salir de esta”. Gala Montes

La actriz también lanzó un reproche hacia Beba al señalar que es “individualista” y que puede hacer lo que quiera con su vida; sin embargo, remató su mensaje con una advertencia: “Pero con la niña no”, en referencia a su sobrina.

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Respuesta de Gala a Beba Montes / X

¿Cómo comenzó el conflicto entre Gala Montes y su hermana?

El distanciamiento entre Gala y Beba Montes se ha prolongado por varios meses. Incluso, Beba ha declarado públicamente que no ha podido volver a ver a su sobrina desde el viaje que ambas familias realizaron a Japón y Tailandia.

Sobre el origen del conflicto, la periodista Ana María Alvarado aseguró que, durante ese viaje, Gala presuntamente habría descuidado a la menor mientras se encontraba en estado inconveniente. Según su versión, esa situación fue informada a Beba, quien posteriormente habría decidido impedir que su hermana conviviera nuevamente con su hija.

“Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña.” Ana María Alvarado

En medio de la polémica también fue mencionado el influencer Pablo Chagra, luego de que en redes sociales se afirmara que había salido en defensa de Beba y hablado en contra de Gala. Sin embargo, el creador de contenido aclaró que, si bien mantiene una amistad con la influencer, ha procurado mantenerse imparcial.

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