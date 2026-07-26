¿Briggitte Bozzo quiere reconciliarse con Gala Montes tras pleito por Lau Styling? Ella dice: “La admiro”

El más reciente pleito entre Gala Montes y Briggitte Bozzo podría llegar a su fin. Al menos esto es lo que se piensa en redes sociales tras las declaraciones que hizo la venezolana poco antes de que comenzara la fiesta por el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’. Esto es lo que dijo.

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Gala Montes y Briggitte Bozzo se hicieron amigas en La casa de los famosos México 2024 / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Briggitte Bozzo se pelearon?

Todo comenzó cuando Gala Montes se burló de la “funa” hacia Lau Styling por insultar a los mexicanos que apoyaron a España en la final del Mundial 2026. En redes sociales, la actriz aseguró que la única que se la “cromaba” a la estilista era justamente Briggitte Bozzo.

Recordemos que Bozzo defendió a Lau en el pasado cuando Gala la acusó de supuestamente darle ropa de mala calidad. En aquel entonces, la venezolana llamó “malagradecida” a la actriz por su forma de expresarse.

Luego de que Montes la involucrara en la polémica, Briggitte hizo un video diciendo que no quería problemas y pidió que no la metieran en controversias ajenas. Esto solo acrecentó la tensión y provocó una guerra de declaraciones en redes sociales.

La intérprete de ‘Tácara’ no solo se burló de su examiga por tratar de “imitar” el acento venezolano, sino que también aseguró que no era una buena persona.

“Oye, yo no te he visto a ti en nada. Yo hago esto por gusto, no porque lo necesite, mi amor. ¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y, cuando te conviene, eres mexicana. Como Lau, justo así. Se parecen”, dijo Gala.

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Gala Montes y Briggitte Bozzo se pelearon en redes sociales / Redes sociales

Briggitte Bozzo lanza contundente mensaje tras pleito con Gala Montes, ¿busca la reconciliación?

Como se sabe, Briggitte Bozzo y Gala Montes fueron invitadas a la fiesta previa al estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’. Mientras que la primera fungirá como “host”, la segunda será una invitada más.

La prensa captó a Bozzo a las afueras de Televisa y aprovechó para preguntarle sobre su pleito con Gala. La venezolana indicó que la protagonista de ‘Corazón de oro’ ”siempre habla de otras personas” y que está en un momento de su vida donde busca “estar con personas que le hagan bien”.

Dijo que, si bien estimaba a Montes por todo lo que vivieron dentro de ‘La casa de los famosos México 2024’, la amistad se “rompió” desde que salieron del proyecto. Pese a todo, dejó claro que no tiene “nada malo que decir de ella”, ya que la admira por todo lo que ha logrado en su carrera artística.

“No tengo nada malo que decir. Ya sabemos lo que pasa. Siempre habla de otras personas. No estoy en un punto en el que me afecte verdaderamente. Admiro su carrera, de lo que se ha dedicado, pero de ahí en fuera no tengo nada que ver con ella y así me voy a mantener porque me gusta escoger a las personas que me rodean… disfruté mucho la convivencia adentro (de La casa), pero al final yo vivo mi vida”. Briggitte Bozzo

También resaltó que no le molesta un posible reencuentro en la fiesta de ‘La casa’. Indicó que, si se llegan a ver, mantendrá una actitud educada: “No se pudo armar una amistad fuera de ‘La casa’”, resaltó.

¿Qué dijo Briggitte Bozzo ante las críticas por “imitar” el acento venezolano?

Durante la conversación, Briggitte Bozzo fue cuestionada sobre el acento venezolano que usó en uno de sus videos. Se le mencionó que ha recibido muchas críticas por hablar de esa forma cuando suele expresarse de manera neutral.

Bozzo explicó que, cuando su amiga viene a visitarla, “se le pega” el modismo de Venezuela. También dijo ser orgullosamente de ese país y considera que la gente no debería juzgarla.

“Yo nací en Venezuela. Amo mi país como no tienes idea. La gente puede hablar de muchas cosas. Yo tengo a mi amiga que viene de Venezuela. Cuando estoy con ella, se me pega mucho el acento. Desde muy pequeña, he mantenido mis dos acentos. Se me pega mucho con mi familia, con mis amigos. Mis raíces nunca se me van a caer, pero deben recordar que me vine muy pequeña a México, tuve clases de neutralización”, indicó.

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