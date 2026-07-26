¿Cambiará la voz de la Jefa en La casa de los famosos México 2026? Esto respondió Jessica Ortiz

La presentación de La casa de los famosos México 2026 dejó mucho de qué hablar. Además de los nuevos habitantes y las sorpresas de la temporada, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores más fieles del reality: la voz de la Jefa parecía diferente. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de preguntas sobre una posible salida de Jessica Ortiz, la actriz de doblaje y locutora que se ha convertido en una pieza clave del programa. Sin embargo, tanto la productora Rosa María Noguerón como la propia conductora de voz ya aclararon la situación.

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La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cambiaron la voz de la Jefa en La casa de los famosos México 2026?

La duda surgió durante la conferencia de prensa de presentación de La casa de los famosos México 2026. Los seguidores del reality notaron que la voz que daba la bienvenida al evento no sonaba igual a la que han escuchado durante las temporadas anteriores.

Como era de esperarse, las especulaciones comenzaron de inmediato. Algunos usuarios incluso llegaron a pensar que la producción había decidido reemplazar a Jessica Ortiz, quien durante años ha dado vida a la emblemática voz de la Jefa, una de las figuras más reconocibles del programa.

La preocupación no era menor. Dentro del formato, la Jefa es la encargada de comunicar reglas, anunciar dinámicas, dar instrucciones a los habitantes y marcar momentos clave en las galas, por lo que cualquier cambio resulta evidente para el público.

Luego de que creciera la conversación en redes sociales, la productora Rosa María Noguerón salió a aclarar el tema y puso fin a buena parte de los rumores que circulaban en Internet.

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La casa de los Famosos México le dice adiós a Jessica Ortiz y estrena nueva voz para La Jefa… ¿les gusta? 🙊 pic.twitter.com/T5Zb1TEk9a — ℛℒᝰ (@REALITYLlFE) July 21, 2026

¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre el cambio de voz de la Jefa en la presentación?

Tras la conferencia de prensa, Rosa María Noguerón explicó que la voz que se escuchó durante el evento no pertenecía a Jessica Ortiz. La razón, sin embargo, fue mucho más simple de lo que muchos imaginaban.

De acuerdo con la productora, fue ella misma quien grabó los mensajes utilizados exclusivamente para la presentación oficial de La casa de los famosos México 2026. La participación tuvo carácter excepcional y únicamente estuvo relacionada con ese acto promocional.

La declaración ayudó a despejar muchas dudas, aunque todavía quedaba una pregunta importante: ¿Jessica Ortiz continuaría como la voz oficial de la Jefa durante la nueva temporada?

Mientras las teorías seguían multiplicándose entre los fans, fue la propia locutora quien decidió intervenir directamente para dejar clara la situación y tranquilizar a los seguidores del reality.

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¿Jessica Ortiz seguirá siendo la Jefa en La casa de los famosos México 2026?

La respuesta llegó a través de redes sociales, donde una seguidora le preguntó directamente si continuaría participando en el programa. Jessica Ortiz respondió sin rodeos y confirmó que seguirá formando parte de La casa de los famosos México 2026. La locutora escribió:

“Sí estaré. Solo usaron otra voz para la conferencia y uno que otro evento porque estoy en juntas”. Jessica Ortiz

Con estas palabras, Jessica Ortiz dejó claro que no ha sido reemplazada y que su ausencia durante la presentación respondió únicamente a cuestiones de agenda.

La respuesta fue celebrada por numerosos seguidores del reality, quienes consideran que la voz de la Jefa es uno de los elementos más característicos del programa y una parte fundamental de su identidad.