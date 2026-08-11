Gala Montes presume FOTOS de su cumpleaños junto a Eleazar Gómez y ¿la cancelan?: “Hoy te dejo de seguir”

A solo unas semanas de que Gala Montes enfrentó críticas por aparecer con Eleazar Gómez, la exparticipante de La casa de los famosos México vuelve a enfrentar comentarios negativos tras presumir las fotos de su cumpleaños junto al actor. ¿Tienen una relación?

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Gala Montes celebra su cumpleaños y desata críticas. / Redes sociales

¿Cuándo fue la primera vez que Gala Montes fue vista junto a Eleazar Gómez?

En medio de los rumores que señalaban un romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, la intérprete de ‘Tacara’ compartió en su cuenta de TikTok un breve video en el que aparece el actor Eleazar Gómez, situación que generó controversia en redes.

El clip difundido a mediados de julio por la actriz y cantante fue acompañado por el texto: “Un video de un momento muy lindo pa’ mi en Colombia. Thanks for listening, la mala, guys ️love guys Eleazar, Emiliano y Adan”.

Cabe señalar que en la grabación también aparece el hijo de Pepe Aguilar, por lo que algunos internautas señalaron que habían coincidido en el proyecto que Gala Montes grabó fuera de México hace unos meses, pero aún no se han revelado los detalles.

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Gala Montes aparecio junto a Eleazar Gómez desde mediados de julio. / Mezcalent, Redes sociales

Gala Montes reaparece con Eleazar Gómez y desata furor en redes; ¿pierde seguidores?

A casi un mes de que Gala Montes y Eleazar Gómez aparecieron juntos por primera vez, la cantante de ‘Corazón de oro’ y ‘La mala’ volvió a sorprender a sus seguidores con una serie de fotos en las que aparece nuevamente el actor.

Las imágenes fueron tomadas con motivo del cumpleaños de la intérprete de melodramas, el cual celebró con una fiesta temática de ‘Coraline’; sin embargo, todos esos detalles fueron ignorados por sus seguidores al ver la presencia del actor de ‘Atrévete a soñar’, quien años atrás enfrentó un proceso legal en su contra.

“Cancelando a AM pero conviviendo con Eleazar N”, “Cada vez pienso más en que debo darle la razón a Adrian Marcelo”, “Te defendimos del chanclas para que vengas a poner cosas” y "¿Es neta que con Eleazar golpes?”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en redes.

Aunque algunos han asegurado que la dejarán seguir, dicha acción no ha sido comprobada; asimismo, los actores no han dado declaraciones sobre sus apariciones juntos por lo que se desconoce si su cercanía va más allá de una amistad.

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¿Por qué Gala Montes está siendo criticada por aparecer junto a Eleazar Gómez?

Durante su estancia en La casa de los famosos México, Gala Montes fue sumamente apoyada en sus constantes confrontaciones con Adrián Marcelo, a quien acusó de tener comportamientos violentos, razón por la que sus seguidores cuestionan su cercanía con Eleazar Gómez.

Cabe recordar que, antes de su regreso a la vida pública, el actor enfrentó un proceso legal con Tefi Valenzuela, a quien agredió en 2020, por lo que tuvo que ser trasladado al Reclusorio Norte de la CDMX.

Aunque en 2021 obtuvo su libertad al declararse culpable de violencia familiar equiparada, incluso asistió a terapia y pagó la reparación del daño, su participación en La granja VIP 2025 volvió a ponerlo en el ojo del huracán, al igual que su presencia junto a Gala Montes.

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