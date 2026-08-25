¿Nicola Porcella con problemas de salud? Vive un periodo de estrés tras inversiones, ¿puede perder todo?

Luego de que Nicola Porcella sufrió una aparatosa caída en plena transmisión de ‘Hoy’, el conductor de origen peruano alarmó a sus seguidores al llegar al programa de ‘Miembros al aire’ con uno de sus ojos rojos. ¿Tiene problemas de salud? ¡Aquí te contamos los detalles!

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¿Nicola Porcella enfrenta problemas de salud? / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre su estado de salud?

Nicola Porcella, quien ha sido relacionado con Brianda Deyanara de ‘La casa de los famosos México 2026', sorprendió al llegar a los foros de grabación de ‘Miembros del aire’ con uno de sus ojos rojos. En un encuentro con la prensa, confesó que vive un periodo de estrés.

“Creo que es el estrés, amigo. Ando raro, creo que ayer lo dije en un en vivo, uno tiene todo y me va bien, pero a veces, creo que he estado muy preocupado porque he hecho muchas inversiones”. Nicola Porcella

De acuerdo con el conductor digital de ‘Guerreros mundiales’, le ha llegado a preocupar el hecho de poder “perder” parte de las inversiones que ha hechp, lo que ha repercutido en su estado de salud. “Han sido un par de semanas que he estado pensando en eso y preocupándome”, detalló.

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¿Nicola Porcella está preocupado por perder todo? / Redes sociales

Nicola Porcella considera regresar a terapia tras estrés por hacer inversiones; esto dijo

En ese mismo encuentro con la prensa, Nicola Porcella, quien se integró al equipo de conductores de ‘Miembros al aire’, confesó que era momento de regresar a sus terapias tras estar un tiempo enfocado completamente en el trabajo.

“Creo que también es momento de que yo retome mis terapias, creo que lo dejé por un tiempo por trabajo, por todo, pero creo que ya es momento de retomar mis terapias, pero tranquilo, la verdad es que estoy agradecido”. Nicola Porcella

De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México, se encuentra completamente agradecido por las oportunidades que se le han presentado, pues también ha tenido la oportunidad de convivir de cerca con su hijo y su mamá pese a estar en otro país.

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¿Nicola Porcella quiere regresar a La casa de los famosos México pese a la carga de estrés?

Finalmente, Nicola Porcella se pronunció ante su ausencia en las galas de La casa de los famosos México 2026 pese a ser uno de los habitantes más queridos de la primera temporada. De acuerdo con el actor y presentador, sí ha sido invitado al reality show, pero busca que otras personalidades tengan la oportunidad de brillar.

“Yo también siempre fui claro de que cada temporada tienen que salir nuevas personas y brillar los demás”, concluyó Porcella, dejando claro que se encuentra bien de salud y muy agradecido por las oportunidades que le han brindado tras su paso en LCDLFM.

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