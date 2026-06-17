¿Nicola Porcella de romance con exconductora de Venga la alegría? Aclara qué pasó tras ser captados juntos

Nicola Porcella se mostró destrozado hace unas semanas tras la muerte de su primo, pero ahora que se ha ido reintegrando a sus actividades profesionales, ya está envuelto nuevamente en rumores de un posible romance. ¿Con quién está saliendo el conductor? Te contamos los detalles.

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Nicola Porcella es relacionado sentimentalmente con famosa conductora. / Redes sociales

¿Con quién es relacionado sentimentalmente Nicola Porcella?

Después de que Nicola Porcella protagonizó un tenso momento en pleno desfile, comenzó a ser relacionado sentimentalmente con Brianda Deyanara, creadora de contenido, quien negó que exista algo más que una amistad.

“Nicola es una gran persona, la verdad es que yo le tengo muchísimo cariño y si algún día la amistad pasa a otro nivel, pues veremos, no hay nada seguro en esta vida”, expresó Deyanara en un encuentro con la prensa.

Los rumores de su vida sentimental no pararon ahí, ya que en reciente encuentro con los micrófonos de Edén Dorantes, el presentador peruano fue cuestionado sobre su cercanía con Vanessa Claudia, exconductora de Venga la alegría.

“Ella (Vanessa Claudio) está buscando algo más serio. Sí le he dicho: ‘Te invito a comer’, pero ella está buscando algo más serio”. Nicola Porcella

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Vanessa Claudio es relacionada con Nicola Porcella. / Redes sociales

¿Por qué Nicola Porcella no quiere iniciar una relación con Vanessa Claudio?

Nicola Porcella fue relacionado con la presentadora de Al extremo después de que ambos fueron captados muy cercanos, y aunque parecía que podría existir un interés de parte del peruano, aseguró estar enfocado en otros aspectos de su vida.

“No, nada. Estoy tan preocupado por mis cosas, mi familia, de repente con unas responsabilidades que no tenía. Estoy enfocado en mi familia, en seguir creciendo”. Nicola Porcella

El conductor de Garra vs. Veneno dejó claro que su prioridad es seguir creciendo profesionalmente; y aunque acude a algunas fiestas repentinamente, el romance no está dentro de sus planes a corto plazo.

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¿Quién es Vanessa Claudio, conductora con la que es relacionado Nicola Porcella?

Antes de ser relacionada con Nicola Porcella, Vanessa Claudio impactó con su cambio físico en redes sociales; sin embargo, su trayectoria va más allá de las críticas. Originaria de San Juan, Puerto Rico, nació el 2 de septiembre de 1983.

Sus estudios en Ciencias de la Comunicación con especialización en Publicidad y Relaciones Públicas la llevó a TV Azteca para formarse como actriz, pero a lo largo de su carrera se ha desarrollado también en la actuación y el modelaje.

Su primer acercamiento a la televisión, ocurrió en la serie “El pantera”; posteriormente, se integró a programas como Venga la alegría, Véngache pá ca, La academia y Al extremo. Actualmente, forma parte del equipo de conductoras que dan cobertura al Mundial 2026 en la televisora del Ajusco.

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