Conductores de Venga la alegría sufren robo y comparten triste VIDEO en redes sociales: “Se fue con el dinero”

En las últimas horas, un preocupante video se viralizó en redes sociales, el cual, mostraba a conductores de Venga la alegría denunciando un robo del que habían sido víctimas, en un hecho que describen “nunca les había pasado”. ¿Quiénes son y qué ocurrió?

Conductores de Venga la alegría sufren robo / Redes sociales / Canva

¿Quiénes son los conductores de Venga la alegría que sufrieron un robo?

Se trata de Joss y Oskarín “los Destrampados”, conductores de Venga la alegría, quienes denunciaron un robo que sufrieron en la taquilla de su circo en una de sus recientes presentaciones.

De acuerdo con el relato de los propios conductores, el incidente tuvo lugar este fin de semana en Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo, donde “los Destrampados” acudieron a realizar una presentación. Según detallaron, la taquillera del lugar, acompañada de su presunta pareja sentimental, se apropió del dinero de la taquilla y desapareció del recinto .

Nos acaban de robar la taquilla del circo, no es broma, es completamente real, nunca nos había pasado. (...) Se volaron el dinero de la taquilla, la taquillera se escapó del circo y se fue con el dinero. Joss de “los Destrampados”

Aseguraron que los responsables del espectáculo no pudieron cubrir el pago acordado precisamente porque la recaudación había sido robada.

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Los Destrampados / Redes sociales

¿Hay detenidos por el robo a conductores de Venga la alegría?

Tras lo relatado por Joss de “los Destrampados”, ambos conductores de Venga la alegría aseguraron que tienen la intención de proceder legalmente en contra de los responsables.

Le dicen la ‘Chichiflina’ y el ‘Mago’, una pareja. Durante la función no había empleados, no había nadie, estaban buscando a la taquillera. Fueron al lugar donde ella dormía, junto con su novio o marido, y pues sus cosas ya no estaban. Joss de “los Destrampados”

Oskarín, el otro “Destrampado”, también confirmó la versión de Joss, quien aseguró que es la primera vez que pasan por una situación de este estilo, y hasta su colaboradora relató el momento en el que se enteró de dicho robo .

Mientras tanto, también internautas piden ayuda en redes sociales para lograr dar con los responsables de dicho robo, esperando que, con los “apodos” que tienen, puedan ser ubicados rápidamente.

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¿Quiénes son “los Destrampados” de Venga la alegría?

Joss y Oskarín, conocidos artísticamente como “los Destrampados”, son un dúo de payasos y comediantes mexicanos formados por dos hermanos.

Su estilo los ha convertido en uno de los actos cómicos más queridos de la televisión mexicana, especialmente por su larga trayectoria en el programa matutino Venga la alegría de TV Azteca.

En redes sociales también comparten varias bromas, así como otro tipo de contenidos, por lo que tienen una comunidad digital bastante importante.

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