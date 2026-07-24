Ferka destapa pleito con una de las conductoras de Venga la Alegría, ¿pidió su salida? “Conmigo no”

Luego de que Ferka fuera supuestamente tachada como ‘insoportable’ en Venga la alegría, fin de semana, la conductora se sinceró sobre la rivalidad que ha llegado a existir en el matutino y sorprendió al confesar el pleito que tuvo con una de sus compañeras por una sección. ¿Reveló nombres?

Te recomendamos: Ferka confirma que sí les dan sustancias en ‘La casa de los famosos México’: “Su gallito pa’ que duerma”

¿Ferka protagonizó pleito en Venga la alegría? / Redes sociales

¿Por qué se dice que Ferka es ‘insoportable’ en Venga la alegría?

Después de que Mich Rubalcava explotó contra Ferka y la llamó ‘problemática y mitotera’, Pedro Prieto, compañero de la presentadora en Venga la alegría, rompió el silencio sobre el comportamiento de María Fernanda Quiroz en el matutino.

De acuerdo con el exparticipante de Reto 4 elementos, la exhabitante de La casa de los famosos México es una de las personas con las que más convive en el programa, lo que le ha permitido comprobar que es muy distinta a como se percibe en redes.

“Es un trozo de pan; ella es un encanto. Yo me paso mucho tiempo con ella en el programa y me la paso muy bien con ella desde hace muchos años”, expresó Petro Pietro, resaltando que, desde su experiencia, han hecho buen equipo.

Lee: Ferka explota tras debut de Aarón Mercury como actor: “Zapatero a sus zapatos... Hay que estudiar”

¿Ferka es una diva? Compañero revela la verdad. / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

¿Ferka se peleó con sus compañeras por una sección en Venga la alegría, fin de semana?

Días después de las declaraciones de Pedro Prieto, Ferka compartió en el podcast ‘Brutalmente honestas’ que tuvo un conflicto por una sección con una de sus compañeras de Venga la alegría; aunque la presentadora no menciona directamente su nombre, hace referencia al programa que actualmente conduce.

De acuerdo con la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, se trataba de una persona con la que estaba construyendo una amistad, pero cuando se enteró de que pidió su sección, decidió enfrentarla y comenzar a tratarla como una compañera de trabajo.

“No se me hace sororo que vayas y pidas una sección que yo llevo; no está chido. Lo que yo tengo aquí me lo he ganado; yo jamás he pedido la sección de nadie”. Ferka

Pese a que su compañera argumentó que el programa era de todos, Ferka dejó claro que cada una tenía su espacio, por lo que marcó un distanciamiento.

Lee: ¿Indirecta para Fabiola Campomanes? Tras compartir video del funeral de su mamá, Ferka dice: “No entiendo”

¿Quién es la compañera con la que Ferka rompió su amistad en Venga la alegría?

A lo largo de la conversación, Ferka nunca mencionó el nombre de la persona a la que se refería; sin embargo, los internautas no dudaron en hacer algunas teorías. Mientras algunos mencionaron que se podría tratar de Esmeralda Ugalde, otros señalaron que era Titi Jacques, esposa de Pedro Prieto.

Hasta ahora, la conductora de Venga la alegría no ha dado más información sobre sus declaraciones, las cuales ocurrieron en una conversación sobre la competencia que existe en el medio, como actriz, conductora y locutora.

Lee: ¿Kristal Silva se va de Venga la alegría? La conductora destapa la verdad de su ausencia con FOTOS ¿en la competencia?