¿Piden regreso de Ale Jaramillo? Compañeros hablan del despido de la conductora: “No era justo que despidieran”

La salida de Ale Jaramillo de ¡Siéntese quien pueda! fue celebrado por miles de personas, pero otras tantas mostraron su descontento a la situación. Este fue el caso de algunos compañeros del medio, quienes reprobaron la decisión. Te contamos los detalles.

Ale Jaramillo, actriz y conductora ecuatoriana / People’s

¿Por qué la conductora Ale Jaramillo fue despedida de ¡Siéntese quien pueda!?

La polémica comenzó cuando la actriz y conductora Alejandra Jaramillo publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su alegría por la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra durante el Mundial de 2026.

En el clip, grabado al término del partido, se le observa celebrando con evidente emoción el triunfo del conjunto inglés, entre saltos y muestras de euforia. La publicación estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente desató molestia en un sector del púbico:

No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI. Ale Jaramillo

De manera casi inmediata, comenzaron a pedir su salida del programa. Aunque en un principio no se informó sobre alguna sanción y su ausencia fue interpretada por muchos como unas supuestas “vacaciones”, posteriormente se confirmó que Ale Jaramillo dejó de formar parte de ¡Siéntese quien pueda!.

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¿Compañeros de Ale Jaramillo piden que la conductora regrese a ¡Siéntese quien pueda!?

Luego de que Univision confirmara que Ale Jaramillo dejaría de formar parte del elenco del programa, colegas, actores y personalidades del medio utilizaron las redes sociales para manifestarle su respaldo y cuestionar la decisión.

Entre las primeras figuras en pronunciarse estuvo la actriz y conductora Gaby Espino:

Confía. La vida te está llevando a donde tienes que ir para evolucionar al siguiente nivel. No lo dudes ni por un segundo. Gaby Espino

Una de las opiniones más fuertes fue la de la actriz Carolina Tejera, quien consideró injusta la decisión tomada tras la controversia relacionada con el Mundial:

La libertad de expresión fuera de tu trabajo en Estados Unidos se llama libertad, al pedir disculpas demostraste que no hay libertad de expresión en los Estados Unidos. Sinceramente por un juego de fútbol no era justo que te despidieran. Carolina Tejera

Además, la actriz Scarlett Córdova también reaccionó a esta noticia, mostrando su total apoyo a Ale:

Ale, eres maravillosa. A las personas buenas les pasan cosas buenas. Todos los ecuatorianos y latinos que conocemos tu esencia te deseamos lo mejor. Scarlett Córdova

Por ahora, la comunicadora ha dejado claro que buscará enfocarse en los nuevos proyectos que puedan surgir tras este episodio.

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¿Ale Jaramillo regresa a la televisión? / Redes sociales

¿Cómo fueron las disculpas de Ale Jaramillo tras polémico video después del México vs. Inglaterra?

Tras la ola de críticas que generaron sus publicaciones en redes sociales, la conductora Ale Jaramillo publicó un video en el que ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus comentarios sobre la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

En su mensaje, reconoció que sus declaraciones pudieron interpretarse de una manera distinta a la que pretendía y admitió que el contenido que compartió no tuvo la recepción que esperaba. Además, expresó:

Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras. (...) Nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación. Ale Jaramillo

Después de que se hiciera oficial su salida de ¡Siéntese quien pueda!, Ale Jaramillo rompió el silencio y reaccionó públicamente a la noticia, aceptando la decisión. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales.

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