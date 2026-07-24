¿Alejandra Jaramillo tras ser despedida de ‘Siéntese quien pueda’ contraataca? “No tienen que crucificar”

Tras la salida de Alejandra Jaramillo de ‘Siéntese quien pueda’, programa del que se despidió en medio de la polémica por comentarios que fueron señalados como ofensivos hacia los mexicanos. Ahora, una reciente entrevista con el famoso bloguero de espectáculos Pérez Hilton ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, quienes creen que algunas de las declaraciones realizadas durante la charla podrían estar relacionadas con la controversia que marcó el final de su etapa en el programa.

Mira: ¿Niurka Marcos se burla de Ale Jaramillo? La cubana reacciona a despido de la conductora de SQP: “Qué funa”

Ale Jaramillo reacciona a su despido de Siéntese quien pueda / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo tras su salida de ‘Siéntese quien pueda’?

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo compartió un adelanto de una entrevista realizada desde la sala de su casa junto al reconocido comentarista de espectáculos Pérez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.

Durante la conversación, Jaramillo abordó temas relacionados con la exposición mediática, el trabajo en medios de entretenimiento y los errores que pueden cometerse cuando se está constantemente bajo el ojo público.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando preguntó al periodista si alguna vez se había metido en problemas por ser una figura dedicada al mundo de los chismes de celebridades.

"¿En algún momento te has metido en algún problema por ser un gossip celebrity?”, cuestionó la presentadora, abriendo la puerta a una reflexión que muchos usuarios relacionaron con su situación reciente.

La respuesta de Pérez Hilton no pasó desapercibida: “Siempre trato de solamente hablar sobre las cosas que son ciertas”

De inmediato Jaramillo agregó: “Toca aprender. Creo que parte de este negocio, ¿no? No tienen que crucificar a un periodista por de repente meter la pata, como decimos popularmente, ¿no?”

La frase rápidamente provocó comentarios en redes, ya que algunos espectadores interpretaron que podría tratarse de una referencia indirecta a la polémica que enfrentó Jaramillo tras burlarse de la derrota de México frente a Inglaterra en el Mundial.

Lee: ¿Novio de Ale Jaramillo responde a sus “haters”? Dedica mensaje a conductora tras despido: “Todo se pasa”

¿La entrevista con Pérez Hilton fue una indirecta sobre la polémica de Alejandra Jaramillo?

Aunque Alejandra Jaramillo nunca mencionó directamente su salida de Siéntese quien pueda, varios usuarios consideraron que el tema estuvo presente de forma implícita durante la conversación.

La razón principal es que la conductora se mostró especialmente interesada en conocer cómo enfrenta Pérez Hilton las críticas públicas y los errores cometidos a lo largo de su carrera como comentarista de espectáculos.

El periodista incluso admitió que ha tenido que disculparse públicamente en varias ocasiones.

“Oh, sí, muchas veces. Hasta este año”. Pérez Hilton

Mira: ¿Despiden al novio de Ale Jaramillo? Tras su salida de SQP por burlas a México, ¡él tendría la misma suerte!

Alejandra Jaramillo y Pérez Hilton

¿Qué consejos le dio Pérez Hilton a Alejandra Jaramillo para su carrera?

Otro de los momentos destacados del adelanto fue cuando Alejandra Jaramillo se describió como una mujer con grandes metas profesionales y pidió consejos para seguir creciendo en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

La conductora preguntó qué recomendaciones daría a una joven latina que busca alcanzar el éxito y consolidar una carrera en medios de comunicación. Pérez Hilton respondió que el primer paso es mantener una fuerte ética de trabajo.

“Quiero decir, obviamente, el consejo número uno es que tienes que trabajar muy duro”. Pérez Hilton

Para respaldar su argumento, mencionó a Kim Kardashian, una de las figuras más mediáticas del entretenimiento internacional.

“Kim Kardashian dijo eso hace un par de años y recibió muchas críticas. Y sí, Kim Kardashian nació con muchos privilegios, pero aun así trabajó muy duro”. Pérez Hilton

Posteriormente, el comunicador compartió otro consejo que considera fundamental para destacar en una industria altamente competitiva: “No trates de ser como nadie más”.

Según explicó, cuando una persona permite que su autenticidad salga a la luz y explota aquello que la hace diferente, las oportunidades suelen llegar con mayor rapidez.

La entrevista apenas fue un adelanto, por lo que llamó la atención que Alejandra Jaramillo eligiera precisamente este fragmento para promocionar la conversación completa. Las declaraciones sobre cometer errores, pedir disculpas y no ser “crucificado” por equivocarse no pasaron desapercibidas entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a relacionarlas con la polémica que rodeó su salida de Siéntese quien pueda: ¿sí se trató de una indirecta?