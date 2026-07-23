¿Niurka Marcos se burla de Ale Jaramillo? La cubana reacciona a despido de la conductora de SQP: “Qué funa”

La controversia que rodea a la conductora ecuatoriana Ale Jaramillo continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. Luego de que se confirmara su salida del programa Siéntese quien pueda, ahora fue Niurka Marcos quien se pronunció sobre el caso.

Ale Jaramillo expuesta por no pagar deudas / Mezcalent

¿Cómo anunciaron que Ale Jaramillo fue despedida de Siéntese quien pueda?

Tras la controversia desatada por las burlas de la conductora ecuatoriana hacia la Selección Mexicana después de su derrota frente a Inglaterra en el Mundial de 2026, días más tarde se confirmó que Ale Jaramillo dejaría de formar parte del programa Siéntese quien pueda, a pesar de que previamente ofreció disculpas públicas por sus declaraciones.

Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ‘Siéntese quien pueda’. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y, sobre todo, con ustedes. Jorge Bernal

Si bien no se revelaron las razones específicas de su salida, desde días antes ya circulaban rumores al respecto, pues Ale Jaramillo había dejado de aparecer en Siéntese quien pueda desde el pasado 14 de julio. Durante su ausencia, la conducción quedó a cargo de Jessica Rodríguez.

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Ale Jaramillo, actriz y conductora ecuatoriana / People’s

¿Cómo reaccionó Niurka Marcos al despido de Ale Jaramillo?

Tras confirmarse el despido de Ale Jaramillo de Siéntese quien pueda, miles de reacciones se han generado a su alrededor, una de ellas, la de Niurka Marcos, quien lanzó fuertes comentarios en una plática para Sale el sol.

La actriz aseguró que quienes lanzan comentarios negativos contra México suelen enfrentar una fuerte reacción por parte de la audiencia y así sufrir las consecuencias:

Qué tal los que se meten con México, que funa. Se les voltea de cabeza el mundo, ¿vieron? El que se mete con los mexicanos le toca echar reversa. Niurka Marcos

Por otro lado, aún cuando la funa está presente, Niurka también hizo un llamado a quienes criticaron a Ale, asegurando que también debería existir algún límite en los comentarios de internautas:

No tienes que humillar a la otra persona, eso muy mal, no tienes que desearle mal a nadie, no hay que estar sembrando el odio, es un partido y es un juego. Niurka Marcos

Sus palabras se interpretaron como un intento por equilibrar la polémica, aunque sí aceptó que hay repercusiones por las palabras, tampoco es partidista de fomentar el odio.

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¡Niurka Marcos REACCIONA a la DESPEDIDA de Alejandra Jaramillo tras BURLARSE de los MEXICANOS! ¿Qué opinas sobre sus declaraciones?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/LrYLRf6ezI — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 23, 2026

¿Ale Jaramillo confirmó su salida de Siéntese quien pueda?

Después de que se anunciara oficialmente su salida del programa, Ale Jaramillo compartió un video en su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y explicar cómo vivió los últimos días.

La conductora aseguró que no fue obligada a ofrecer disculpas y afirmó que su mensaje de arrepentimiento fue completamente sincero:

Tuve que guardar silencio, ahora les puedo contar con libertad cómo me he sentido y estos días no han sido nada fáciles. Yo otra vez, para también confirmar de este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda. Ale Jaramillo

Tras esta noticia, Beta Mejía (pareja de Ale Jaramillo) compartió un mensaje de apoyo a la conductora, asegurando que vendrán tiempos mejores para ella.

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