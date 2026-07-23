¿Novio de Ale Jaramillo responde a sus “haters”? Dedica mensaje a conductora tras despido: “Todo se pasa”

La conductora Ale Jaramillo dejó de formar parte del programa Siéntese quien pueda, luego de su “burla” a la Selección Mexicana. Ahora, su novio rompió el silencio en redes y lanzó un comentario que muchos tomaron como indirecta a sus “haters”. ¿Qué pasó?

¿Ale Jaramillo y su novio se quedan sin trabajo? / Redes sociales

¿Por qué la conductora Ale Jaramillo fue despedida de Siéntese quien pueda?

Todo comenzó cuando la actriz y conductora, Ale Jaramillo, compartió un video en sus redes sociales en el que confesó que la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026 le había causado una gran alegría.

En la grabación aparece justo cuando concluye el encuentro, celebrando efusivamente el resultado con saltos y gestos de emoción. Además, acompañó la publicación con un mensaje que avivó aún más la polémica:

No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI. Ale Jaramillo

Esto fue motivo suficiente para que una ola de internautas exigieran de manera inmediata un castigo y hasta su despido. Aunque no se habían anunciado medidas más lo que parecían unas “vacaciones”, recién se confirmó que Ale Jaramillo no continuará en Siéntese quien pueda.

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¿Qué mensaje dedicó el novio de Ale Jaramillo a la conductora, tras ser despedida de Siéntese quien pueda?

Luego de que se confirmara la salida de Alejandra Jaramillo del programa Siéntese quien pueda, Beta Mejía utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de respaldo a su pareja.

El influencer publicó una fotografía de la conductora acompañada de un texto en el que la animó a no rendirse y continuar persiguiendo sus metas:

A ella: que siga luchando por sus sueños. Que nada la turbe, que nada la espante, que Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. Beta Mejía

Dentro de la misma imagen, insertó un segundo texto, el cual, parecía más una indirecta, ya que habló en general de las personas con “corazones buenos":

Amigos, los corazones buenos permanecen buenos, firme como roca y con la frente en alto. Por esa niña que ahora vive en mí, que amo y que respeto, que valoro más que a nadie, y hoy la admiro más que nunca. Beta Mejía

Más tarde, el creador de contenido volvió a compartir una imagen junto a Jaramillo para reiterarle su cariño y demostrar públicamente que permanece a su lado en medio de la polémica.

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Beta Mejía dedica mensajes a Ale Jaramillo / IG: betamejia

¿Qué disculpas pidió Ale Jaramillo tras burla a México?

Luego de la fuerte ola de críticas que provocaron sus publicaciones en redes sociales, la conductora Ale Jaramillo compartió un video en el que ofreció una disculpa a todas las personas que se sintieron afectadas por sus comentarios sobre la eliminación de la Selección Mexicana.

Durante su mensaje, reconoció que sus palabras pudieron ser malinterpretadas y admitió que el contenido que publicó no fue recibido como ella esperaba. Asimismo, expresó:

Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras. (...) Nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación. Ale Jaramillo

Tras confirmarse su salida de Siéntese quien pueda, Ale Jaramillo reaccionó a la noticia y aceptó dicha información, siendo un momento muy comentado en redes sociales.

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