Conductor de Venga la alegría exige la salida de un participante de MasterChef México; lo llama “ratero”

Tras la salida de María del Carmen de MasterChef México, la tensión en la cocina continuó. Durante la noche del 25 de junio, uno de los participantes aseguró que le habían robado un ingrediente esencial en su preparación, lo que generó debate en Venga la alegría. ¿De quién se trata?

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Masterchef México vive momentos de tensión. / Masterchef México

¿Quién es el participante que asegura que le robaron en MasterChef México?

El reciente episodio de MasterChef México estuvo lleno de tensión desde el reto del mandil negro, donde los resultados no fueron los esperados. Tras un fuerte regaño de los chefs, los cocineros enfrentaron una nueva prueba, la cual no logró concluir con éxito Luis.

Después de que los chefs probaron su platillo, emitieron varias críticas que no fueron aceptadas por el cocinero, quien aseguró haber sufrido el robo de uno de sus ingredientes, lo que le impidió concluir con éxito el reto.

“No es justificación, chefs, pero me robaron el pan. Creo que no es justo; todos hicimos nuestro mejor trabajo. Yo dejé mi pan al último porque quiero pensar que todos somos compañeros que respetamos el trabajo de todos. Cuando llego ahí, ya no estaban los panes en mi charola”, contó Luis.

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MasterChef México 24/7: participante asegura que sufrió robo. / Redes sociales y canva

¿Quién fue el ladrón del pan de Luis en MasterChef México?

Lo ocurrido en MasterChef México, tras el regreso del chef Poncho, fue retomado en Venga la Alegría, donde se mencionó que el posible ladrón del pan es Antrax; sin embargo, no hay pruebas sobre el supuesto robo que señala Luis.

Cabe mencionar que, tras concluir el programa frente a los jueces, Luis compartió en la casa de MasterChef México que Antrax había sido la persona que le robó su fan, a lo que Daniela Parra respondió: “Todo se regresa”.

Hasta ahora, no existen pruebas sobre las acusaciones de Luis, pero lo ocurrido ya está desatando reacciones en Venga la Alegría, donde se exigió la salida del participante que cometió el robo en la prueba.

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¿Quién es el conductor que exige la salida de un participante en MasterChef México?

Durante la recapitulación de lo que se vivió en MasterChef México, Ricardo Casares compartió su opinión en Venga la Alegría, donde exigió la expulsión del participante que robó el pan de Luis:

“Yo considero que si le robaron el pan, no es excusa, es motivo, pero volvemos a lo mismo: tantas cámaras, tanta gente, tanto espacio y nadie vio. Debe de haber una toma; si hay toma, el ratero merece expulsión”. Ricardo Casares

Lo ocurrido en MasterChef México sigue generando reacciones en redes, pero hasta ahora se desconoce al cocinero que habría robado el pan de Luis a pocos días de la siguiente gala de eliminación.

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