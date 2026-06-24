¿Daniela Parra renuncia a MasterChef México? Su contundente mensaje tras la salida de Pablo: “Yo ya gané”

Pablo Villagrán se convirtió en el sexto eliminado de MasterChef México la noche del 21 de junio. Tras su salida, Daniela Parra no pudo evitar romper en llanto al asegurar que era su “lugar seguro” dentro de la competencia y ¿ahora quiere salir del reality? Te contamos los detalles.

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Pablo Villagrán fue el sexto eliminado de MasterChef México. / Fotos: Cortesía del artista y redes social

¿Por qué Daniela Parra lloró tras la salida de Pablo de MasterChef México?

Tan solo una semana después de que Pablo Villagrán recibió la visita de su novia en MasterChef tras rumores de romance con Daniela Parra, el joven fue eliminado de la competencia, lo que generó diversas reacciones en la hija de Héctor ‘N’.

En un momento privado frente a las cámaras, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy confesó que extrañaría a Pablo porque era con quien más compartía dentro de la competencia, pero sus lágrimas llamaron la atención de los televidentes debido a los rumores de romance que surgieron entre los jóvenes.

“Te voy a extrañar muchísimo. Y te lo dije muchas veces, me encantó haberte conocido. Lo mejor que me llevo de esta experiencia es haberte conocido. No voy a tener con quién”, expresó Daniela Parra.

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Daniela Parra rompió en llanto tras salida de Pablo de MasterChef México 24/7. / Redes sociales

¿Qué hará Daniela Parra ahora que Pablo fue eliminado de MasterChef México?

Después de que Daniela Parra se mostró destrozada tras la eliminación de MasterChef México, volvió a dirigirse a las cámaras para hablar sobre su futuro dentro de la competencia, ya que arrancó la semana con mandil negro.

“Si salgo este domingo, saldré este domingo con un ‘checklist’ de ser capitana, de que chef Poncho me dijera ‘esto es MasterChef’, te extraño mucho. Me voy de aquí con un ‘esto es MasterChef’, con una capitanía, con un masaje y con un mejor amigo. Yo ya gané”. Daniela Parra

Aunque Daniela Parra no dijo que abandonaría la competencia, sus palabras siguen llamando la atención en redes, tanto que la novia de Pablo se sinceró sobre el futuro de su relación ahora que su novio fue eliminado.

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¿Cuál será el destino de la relación de Pablo ahora que fue eliminado de MasterChef México?

Marianela Rodríguez, novia de Pablo, habló con TVNotas sobre el destino de su relación luego de la cercanía entre el joven y Daniela Parra dentro de la competencia. De acuerdo con Marianela, necesita una segunda plática con Pablo para conocer el futuro de su relación.

“Soy una mujer que toma sus propias decisiones y en ellas yo voy a ser la prioridad. Sigo mis ideales y nunca cambio mi manera de ser ni de pensar ante cualquier situación. No sé qué vaya a pasar con mi relación. Como todo esto se hizo público, creo que necesitamos tener otra conversación donde estemos solo los 2, poner las cartas sobre la mesa y al final tomar la decisión”, explicó tras visitar el foro de MasterChef México.

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