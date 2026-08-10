¿Qué le pasó a Daniela Parra? La concursante de MasterChef estuvo grave en el hospital durante dos semanas

Daniela Parra se ha convertido en una de las participantes que más ha llamado la atención en MasterChef, pero detrás de su desempeño en la cocina también existe una historia personal que pocas veces había contado con tanto detalle. La concursante recordó uno de los momentos más difíciles de su infancia: cuando tenía apenas 9 años tuvo que ser operada de emergencia y permaneció dos semanas hospitalizada.

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¿Qué le pasó a Daniela Parra y por qué estuvo hospitalizada durante dos semanas?

Durante una conversación en MasterChef sobre los recuerdos más importantes de su infancia, Daniela Parra habló de una experiencia que marcó profundamente su vida. La participante de MasterChef recordó que todo ocurrió justo un día antes de celebrar su noveno cumpleaños.

“Cuando tenía 9 años, un día antes de mi cumpleaños, me operaron de emergencia del apéndice”, relató la concursante de MasterChef. La cirugía llegó de manera inesperada y sin espacio para planearla, lo que terminó por cambiar por completo los planes que tenía para celebrar ese día tan especial.

Lo que se esperaba fuera una recuperación rápida se complicó. Daniela Parra aseguró se trataba de su apéndice no dio detalles médicos específicos sobre qué provocó el problema, pero sí fue clara en que la situación se puso seria: “Estuve muy grave”.

A causa de las complicaciones, Daniela Parra tuvo que quedarse internada mucho más tiempo del que se esperaba para una cirugía de apéndice. “Lo pasé internada en el hospital”, explicó, refiriéndose a las dos semanas completas que permaneció bajo observación médica, lejos de casa y sin poder celebrar su cumpleaños como lo tenía pensado.

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¿Cómo convirtió Daniela Parra uno de los peores momentos de su vida en un recuerdo feliz?

Entre todos los detalles que recibió durante esos días difíciles, hubo dos que marcaron especialmente a Daniela Parra. El primero fue un enorme pastel de chocolate con el que pudieron festejar su cumpleaños dentro del hospital.

Sin embargo, hubo otro regalo todavía más significativo para ella. La joven recordó que le entregaron un cachorro que se convirtió en uno de los compañeros más importantes de su vida.

“Me llevaron un pastelote de chocolate y me dieron a mi perrito que es el que traigo tatuado en la espalda y que me duró 18 años”, contó emocionada.

Actualmente, mientras continúa avanzando en MasterChef y consolidándose como una de las favoritas del público, Daniela Parra sigue compartiendo historias que le permiten acercarse más a sus seguidores.

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Así fue como lo contó Daniela Parra: