¿Daniela Parra confirma sentimientos hacia Pablo? Destrozada rompe en llanto tras su eliminación de MasterChef

Daniela Parra fue captada soltando emociones tras la eliminación de Pablo en MasterChef 24/7. La joven rompió en llanto y no pudo evitar dedicarle unas palabras . ¿Confirmó qué sentía algo más por él?

Cabe recordar que la gala del domingo 21 de junio nominó a nueve participantes para ser eliminados de la competencia. Brevemente recordamos a los nominados:

Julio,

Daniela,

Pablo,

Antrax,

Lancer,

Michelle,

Carmen,

Claudia y

Luis.

Para el reto de eliminación, 5 concursantes se enfrentaron a un reto de cocina para conservar su lugar, entre ellos Pablo y Daniela Parra.

En esta ocasión, el jurado tomó la decisión de que Pablo no siguiera en la competencia. ¡La decisión sorprendió a todos!

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¿Por qué Daniela Parra lloró el domingo 21 de junio en MasterChef 24/7?

La competencia tuvo un gran momento de tensión cuando la conductora de MasterChef 24/7 anunció que Daniela Parra fue salvada por el público y después de una ronda de eliminación, quien dejaría el reality sería Pablo.

Las cámaras del programa captaron el emotivo momento de Daniela Parra cuando se soltó a llorar por la eliminación de quien fue su amigo en la competencia.

En un sillón anaranjado, Emmanuel se acercó a Daniela para apoyarla ante el momento de tristeza que atravesó. Ella declaró a Emmanuel:

“O me iba yo o se iba él”. Daniela Parra sobre la eliminación de Pablo

Daniela, en otro momento más privado le mandó el siguiente mensaje a Pablo:

Tú más que nadie sabe todo lo que se vive aquí. Te voy a extrañar muchísimo. Y te lo dije muchas veces...Me encantó haberte conocido. Lo mejor que me llevo de esta experiencia es haberte conocido. El mensaje público de Daniela Parra a Pablo desde el reality

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¿Qué piensa Daniela Parra después de la eliminación de Pablo en MasterChef24/7?

En esta conversación con Emmanuel, Daniela reconoce que no teme perder la amistad con Pablo, pues sabe que eran muy unidos. Lo que realmente afecta a Parra es la soledad que afrontará de ahora en adelante durante la competencia.

‘No voy a tener con quién desayunar ni con quién platicar’ Daniela Parra sobre la soledad que afronta

Novia de Pablo Villagrán habla de la cercanía entre él y Daniela Parra en MasterChef 24/7 / Redes sociales

¿Cuál es la situación de Daniela Parra en MasterChef y qué dijo su novio sobre su cercanía con Pablo?

Con todavía dos meses por delante, la situación de Daniela ha vivido momentos mediáticos que han generado una mezcla de emociones por parte de la audiencia. Entre la empatía con la situación que su padre Hector ‘N’ atraviesa en prisión, la soledad y antipatía por convivir con otros concursantes y los rumores de romance que vivió con el participante.

Daniela, por su parte, está llena de dudas de acuerdo a las declaraciones en entrevista para el programa. En otra conversación de apoyo que tuvo con Claudia y para la entrevista, declara que se siente frustrada por no lograr conectar con la gente ni con la cocina.

En redes sociales, la audiencia cree que Daniela no se esmera lo suficiente para ser relevante en un programa de cocina:

‘Ay sí, por favor que se vaya. Ya no cocina nada’. itzelkirp en Instagram

Otros critican su relación con Pablo y por su falta de esmero:

‘Que llore por lo mal que cocina, no por un tipo con novia’ cyromn desde Instagram

Anteriormente el novio de Daniela, Diego, habló con TVNotas sobre la situación en televisión que vive su pareja y al respecto comentó:

Al principio sí decía: ‘Órale, ¿estos chavos qué hacen ahí’? (ríe), y hasta decía: ‘¿Por qué están juntos?’. La verdad, sí he sentido celos y es algo en lo que debo de trabajar. No es culpa de ella ni de Pablito. Jamás había tenido en la relación este tipo de sentimiento. Tal vez es porque estamos separados y la extraño mucho.’ Diego Hopster para TVNotas

Daniela Parra y Pablo levantan sospechas de romance / Redes sociales

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¿Qué mensaje le dio Pablo a Daniela Parra tras ser eliminado de MasterChef 24/7?

Desde afuera, Pablo hizo la siguiente declaración pública tras su eliminación del programa:

Las cosas buenas llegan, no cuando uno quiero, sino cuando Dios quiere. Que crea que su padre la ama muchísimo. Es una gran persona, a su manera, una persona loca. Así la quiero. Pablo

¿Qué piensa Carmen de la relación entre Pablo y Daniela Parra en MasterChef 24/7?

Previo a la gala de eliminación, Carmen quiso subirle los ánimos a Daniela después de que Pablo tuviera una visita de su novia, pues esta le reclamó la aparente relación amistosa que ha generado fuertes especulaciones de romance y amorío, siendo que ambos tienen pareja.

Carmen enfatiza que, si la novia de Pablo lo visitó para pedirle que se distancie de Daniela fue porque: “hay una razón para que la novia de Pablo se sienta así por él”.