¡Chef Herrera descalifica que Daniela Parra llegue a la final de MasterChef!: “Eso sería para la casa de la risa”

El chef Adrián Herrera, juez de MasterChef 24/7, reaccionó ante la posibilidad de que Daniela Parra se vuelva una de las finalistas de la competencia gracias al apoyo del público, que la ha salvado constantemente: “¿A la final? ¡Eso no, no, no! (ríe). Eso sería para la casa de la risa. A la final llegarán los mejores cocineros. Es imposible que incluso llegue a la semifinal. Esto se los certifico con el notario. Nadie llegará a esa final salvado por el público. Los que decidimos somos los jueces”.

Leer: ¡Confirman que hubo más que un shippeo entre Daniela Parra y Pablo Villagrán! “Sí se hacían piojito”, revelan

Emiércoles pasado, daniela fue salvada por su compañero ramahá, y el chef herrera mostró sus descontento con esta cara / Captura de pantalla

¿Qué dijo Adrián Herrera sobre la posibilidad de que Daniela Parra llegue a la final de MasterChef?

Nos atrevimos a preguntarle qué pasaría si las reglas cambian y Daniela se convierte en finalista por votaciones: “Es un escenario hipotético altamente improbable. El día que ocurra eso, se acaba el formato. Habría una fractura muy seria en la lógica y estructura del programa. Esto es una prueba de resistencia y, si no tienes el carácter para sobrellevar la experiencia, no puedes estar ahí”.

Leer: ‘MasterChef México 24/7’: Participante expuesto por romper las reglas, ¡exigen su salida del reality!: VIDEO

Daniela Parra / Redes sociales

“Ellos solos (los competidores) se pondrán el pie y van a desistir. Dependerá de la actitud. Nos pueden dar sorpresas, pero no creo que Daniela llegue ni a los 5 mejores y menos con esa actitud. Ese es mi pronóstico”.

Ante los comentarios de los cibernautas por el bajo desempeño y rendimiento de Daniela en sus platillos, el chef Herrera reveló si realmente tiene talento. “Hay momentos en los que sí cocina. La mayor parte del tiempo, no. Ese es el problema: Tiene buenos ratos, solo que no es un programa de ratitos, es de continuidad y constancia. Ella no tiene esa característica”.

Leer: ¿Daniela Parra sí fue infiel con Pablo en MasterChef México 24/7? ¡Hasta se bañaban juntos, aseguran!

En una de las cocinadas de la semana pasada, el chef herrera se acercó a daniela, y ella lo confrontó diciéndole que ya sabía que no quería que estuviera en la competencia. Adrián le contestó que lo que pensaba era falso, que lo único que quería era que fuera mejor cocinera y que aprovechara la oportunidad de estar ahí. / Captura de pantalla

¿Qué opina el chef Herrera sobre el público que salva a Daniela Parra?

El chef externó su inconformidad ante los televidentes y fans de Daniela que han decidido salvarla. “Si fuéramos racionales como público, no votaríamos por alguien que me caiga bien, sabiendo que no está dando un buen papel y no pinta que lo vaya a hacer. Es un tema contradictorio. ¿Por qué lo hacen si saben que no cocina bien? ¿Para molestar?”.

Habló del momento en que se molestó al ver que la salvaron de la eliminación. “El formato así es y es una regla. Es parte de esta nueva experimentación y debemos tomarla como viene. Sin embargo, no puedo ocultar una molestia. Es una reacción auténtica y genuina. Me molestó una cosa: Las personas votan por la empatía hacia alguien, pero están pasando por alto que esa persona debe cocinar”.

Con sarcasmo, dijo: “Haremos lo siguiente: Permitiremos que el público vote por los 3 finalistas. Si cocinan o no, eso vale madres. Ya cuando lleguen (a la final), decidan con un piedra, papel o tijera. Yo me puedo ir a Monterrey con mi familia a una carnita asada y que gane los 2 millones el elegido. O sea, así no se juega esto (serio)”.

Leer: Daniela Parra recibe dura crítica por un chef en MasterChef México 24/7, ¿hubo pleito y está en riesgo de salir?

Parra ha hecho referencia a que cada semana se cuela, a pesar de recibir fuertes críticas de los chefs por su mal desempeño en la cocina. / Redes sociales

¿Cómo ha sido la experiencia del chef Herrera en ‘MasterChef 24/7'?

Adrián Herrera dijo sentirse cómodo y a gusto con la dinámica de 24/7. “Me parece fantástico. Me gusta más este formato. Es intenso y real. La intensidad emocional está al máximo y eso es bastante bueno. Nos adaptamos fácil, y afortunadamente va jalando muy bien”.

A pesar de ser uno de los chefs más emblemáticos del formato, no ha recibido buenos comentarios del público. “No todos me quieren (ríe). De hecho, ya no leo comentarios. Llega un punto en el que sí afectan (las críticas). El inconsciente registra esos insultos y al final terminan afectándote. No soy el mismo cocinero de hace 11 años y tampoco el que aparece en TV. He ido conformando a un personaje con el paso del tiempo. Ojo, sigo siendo yo, no es actuado. Solo que ha habido un cambio y evolución del personaje”.

Finalmente respondió si tiene un corazón rudo con los habitantes: “No soy rudo. Solo que mi nivel de empatía no es igual que el de ellos (Zahie Téllez y Poncho Cadena). Mis compañeros reaccionan de esa manera, porque así son. Yo soy cínico, pesimista y un nihilista existencial. La verdad, no me importa. No soy su psicólogo. Ese es mi carácter. Si mis compañeros pueden llorar por mí que lo hagan”.

Leer: Leslie Gallardo publica foto con su nuevo novio y, ¡lo presentó EN VIVO en MasterChef 24/7: ¿Quién es?

De los 3 jueces, Adrián es el más duro con los competidores, por su bien. Zahie y Poncho son tranquilos. / Archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria del chef Adrián Herrera?

Además de chef, es columnista del diario Milenio y escritor independiente.

Recientemente, rompió el récord de mayor número de apariciones como juez en MasterChef México.

Ha abierto varios restaurantes de comida mexicana, como La Fonda San Francisco, Paso del Norte, Chef Herrera, y un proyecto de cocina norestense dentro del restaurante El Tío.

Lo hemos visto como juez en MasterChef México, Cocinero del Año México y MasterChef 24/7.

Cuenta con 591 mil seguidores en Instagram.

Leer: Héctor ‘N’ saldría de prisión para ver a su hija, Daniela Parra, en final de MasterChef México 24/7, aseguran

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.