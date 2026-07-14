¿Fraude en MasterChef México 24/7? Exparticipante lanza inesperada revelación sobre el reto de eliminación

MasterChef México 24/7 vivió su novena eliminación la noche del 12 de julio en una gala llena de tensión para ‘Las guapas del barrio’, ya que una de sus integrantes quedó eliminada de la competencia. ¿Se sacrificó por su equipo? Te contamos.

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MasterChef México vivió su novena eliminación. / Foto: Redes sociales

¿Quién fue la novena eliminada de MasterChef México 24/7?

Tras la eliminación de Diego de MasterChef México 24/7, tocó el turno de Camila, quien se despidió de la cocina más famosa de México entre lágrimas tras no lograr superar el último desafío, donde se enfrentó a sus compañeros de equipo.

Cabe señalar que, tras la convivencia 24/7 entre los participantes de MasterChef, se han marcado dos equipos en la competencia: ‘Las divas’ y ‘Las guapas del barrio'; además de su aparente rivalidad en la casa, su lejanía también ha jugado un papel importante en los desafíos.

Debido a que en el último reto de eliminación se enfrentaron la mayoría de los integrantes de ‘Las guapas del barrio', se especuló que Camila se dejó perder para salvar a sus compañeros de equipo.

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¿Por qué fue eliminada Camila de MasterChef México 24/7?

Durante la degustación final, los chefs se percataron de que el platillo de Camila no era completamente bueno; aunque la salsa que preparó para acompañar la proteína resaltaba, el pato estaba sobrecocido.

Pese a que el resto de los concursantes, como Emmanuel, también habían tenido fallas, los chefs decidieron que la novena eliminada era Camila. Antes de despedirla, los expertos en cocina resaltaron las cualidades de su platillo, pero la proteína marcó su decisión.

Debido a que Camila era una de las integrantes que había mostrado un notable desempeño a lo largo de la competencia, las teorías en redes no se han hecho esperar; principalmente, se especula sobre una posible trampa, señalando que no preparó el platillo correctamente a propósito.

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Ella es Camila, eliminada de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Camila admite que se sacrificó en la eliminación de MasterChef México 24/7?

Tras ser eliminada de MasterChef México 24/7, Camila se sinceró sobre lo que vivió al convertirse en la novena eliminada de la competencia. Debido a las teorías que han surgido en redes sobre supuesta trampa, la exparticipante confesó:

“Les voy a contar un secreto rápido de brujilla del tarot. En el día del tarot, del 1 al 22, hay unas cartas. El domingo, ayer, fue día 12; en el tarot es el colgado. Entonces ese número significa sacrificios, sacrificarte por algo o por alguien”. Camila de MasterChef México.

MasterChef México 24/7: Camila fue la novena eliminada. / Foto: Redes sociales

De acuerdo con Camila, antes de entrar al desafío de eliminación, le dijo a sus amigos que uno de ellos se iba a sacrificar por el grupo (Las guapas del barrio); aunque intentaron no hacerse ideas y disfrutar del fin de semana, ella terminó por salir de la competencia.

“Yo en el fondo, al entender este tipo de cosas y al soñar que veía a mi familia. Dije: ‘Creo que voy a ser yo’. Tal vez eso me hizo predisponerme, pero de verdad, de verdad, yo no quise salvar a Emmanuel, yo lo di todo”. Camila de MasterChef México

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