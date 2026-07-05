MasterChef México 24/7: ¿Quién es el octavo eliminado del reality HOY domingo 5 de julio?

La emoción, los nervios y la presión volverán a apoderarse de la cocina más famosa del país este domingo, cuando MasterChef México 24/7 celebre una nueva gala de eliminación. Después de una semana llena de retos, estrategias y momentos de alta tensión, los participantes se enfrentarán a una decisión crucial que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia. La gran incógnita que mantiene a los fans al borde del asiento es clara: ¿quién será el eliminado de esta noche y tendrá que despedirse del reality?

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Eliminado MasterChef México 24/7 HOY domingo 5 de julio / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes nominados en la octava semana de MasterChef México 24/7?

La producción de MasterChef México 24/7 anunció la lista de concursantes que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia durante la gala de este domingo. En total, nueve participantes fueron nominados y deberán esperar el veredicto del público.

Los nominados de esta semana son:



Diego

Jazmín

Camila

Michelle

Lancer

Claudia

Emmanuel

Carmen

Luis

Desde que se dieron a conocer los nombres, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y campañas impulsadas por los seguidores de cada participante.

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¿Cómo poder votar por tu cocinero favorito en MasterChef México 24/7?

Para apoyar a tu participante favorito en MasterChef México 24/7, solo debes ingresar al sitio oficial de votaciones de TV Azteca.

Una vez dentro, elige al concursante o concursantes que deseas respaldar; recuerda que cuentas con un máximo de 10 votos diarios.

Después de hacer tu selección, únicamente debes dar clic en la opción “Enviar votos” para que tu apoyo quede registrado. Así podrás apoyar a tu participante preferido y ayudarlo a llegar a la gran final.

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Participantes de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la gala de eliminación de MasterChef México 24/7, HOY 5 de julio?

La eliminación de este domingo en MasterChef México 24/7 promete ser una de las más emocionantes de la temporada, especialmente porque la competencia se encuentra cada vez más cerca de sus etapas definitivas.

La transmisión comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de distintas plataformas oficiales:



Azteca UNO,

Aplicación oficial de TV Azteca,

Sitio web de TV Azteca,

Disney+, donde también está disponible la experiencia 24/7 del programa.

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Participantes de MasterChef México 24/7

¿Cuál es el calendario semanal en ‘MasterChef México 24/7’?

Debido a que esta temporada de ‘MasterChef México’ es en formato de 24/7, se han planeado diversas dinámicas a lo largo de la semana. A través de estas actividades, los cocineros pueden salvarse o caer en riesgo de eliminación. Este es el calendario semanal:

Lunes: Reto de pin para obtener beneficios

Reto de pin para obtener beneficios Martes: Dinámicas con beneficios y castigos

Dinámicas con beneficios y castigos Miércoles: Trabajo en equipo

Trabajo en equipo Jueves: Reto del mandil negro

Reto del mandil negro Viernes: Votación del público para salvar favoritos

Votación del público para salvar favoritos Domingo: Gala final de eliminación