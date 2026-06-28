MasterChef México 24/7: ¿Quién es el séptimo eliminado del reality HOY domingo 28 de junio?

Tras una semana llena de drama y tensiones, los participantes de ‘MasterChef México 24/7’ enfrentarán una nueva gala de eliminación. En tanto que el público está a la expectativa de lo que podría pasar. Y es que la “cocina más famosa de México” ha sorprendido a todos en las últimas semanas.

Tan solo el domingo pasado, se integraron dos nuevos concursantes: Ismael y Nora. En tanto que María del Carmen abandonó el reality por cuestiones de salud.

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Participantes de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

Filtran al próximo eliminado de ‘MasterChef México 24/7’

Hay 10 participantes en riesgo de convertirse en el próximo eliminado de ‘MasterChef México 24/7’, que son:

Daniela Parra

Julio

Ismael

Nora

Emmanuel

Luis

Flor

Camila

Diego

Ramaha

De acuerdo con las preferencias en redes sociales, el séptimo expulsado del show estaría entre Ismael, Emmanuel, Daniela, Julio o Ramahá. Cabe mencionar que esto no es oficial y solo se sabrá el nombre de aquel que abandona la competencia durante la gala de este 28 de junio.

Una de las participantes más controversiales ha sido la hija de Héctor ‘N’. A Daniela Parra se le acusó de presuntamente engañar a su novio con Pablo Villagrán, el sexto eliminado del reality.

Si bien la joven dejó claro en múltiples ocasiones que Pablo solo es un amigo, mucha gente sigue dudando de ella por la química que tuvo con él. También está la reacción que tuvo ante la salida del guatemalteco. Se dijo muy dolida por no estar a su lado y hasta rompió en llanto.

Cabe mencionar que Villagrán también está en una relación con una chica llamada Marianela. Tras los rumores de romance entre su novio y Daniela, la joven reconoció que debía hablar con él para saber si seguían juntos o no.

¿Quiénes son los nominados de ‘MasterChef México 24/7' HOY 28 de junio? / Redes sociales

Estos son los participantes eliminados de ‘MasterChef México ‘24/7’

Actualmente, quedan 18 cocineros, incluyendo a los dos nuevos que entraron la semana pasada, en búsqueda de ganar el primer lugar en ‘MasterChef México 24/7’. En tanto que siete han dicho adiós a “la cocina más famosa de México”. Estos son los eliminados hasta ahora:

Javier

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María del Carmen (abandonó)

Pablo

Además de la evaluación de los críticos, el público puede votar para salvar a su favorito. Así es el proceso de votación:

Entrar al sitio de https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/ Seleccionar al o a los cocineros que desees salvar. Recuerda que tienes 10 votos disponibles al día. Dar clic en “Enviar votos” y listo.

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Pablo Villagrán fue el sexto eliminado de ‘MasterChef México 24/7' / Redes sociales

¿Cuál es el calendario semanal en ‘MasterChef México 24/7’?

Debido a que esta temporada de ‘MasterChef México’ es en formato de 24/7, se han planeado diversas dinámicas a lo largo de la semana. A través de estas actividades, los cocineros pueden salvarse o caer en riesgo de eliminación. Este es el calendario semanal:

Lunes: Reto de pin para obtener beneficios

Reto de pin para obtener beneficios Martes: Dinámicas con beneficios y castigos

Dinámicas con beneficios y castigos Miércoles: Trabajo en equipo

Trabajo en equipo Jueves: Reto del mandil negro

Reto del mandil negro Viernes: Votación del público para salvar favoritos

Votación del público para salvar favoritos Domingo: Gala final de eliminación

Calendario semanal en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

Este cocinero se convirtió en el séptimo eliminado de ‘MasterChef México 24/7’

Información en desarrollo…

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