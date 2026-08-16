MasterChef México 24/7: ¿Quién fue el decimocuarto eliminado del reality HOY domingo 16 de agosto?

A pocos días de la final, la tensión en MasterChef México 24/7 aumenta tras la salida de Luis. Ahora, son 10 los cocineros que luchan por permanecer en la competencia tras la salida de 12 personalidades, una de ellas por voluntad propia. ¿Quién es el eliminado? ¡Te contamos los detalles!

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¿Quién fue decimocuarto eliminado de MasterChef México 24/7? / Redes sociales, Canva

¿Quiénes son los cocineros en riesgo de salir de MasterChef México 24/7 HOY 16 de agosto?

Luego de semanas llenas de retos, tensión y peleas, solo pocas personalidades llegaron al TOP10 de la competencia; sin embargo, uno de ellos debería abandonar el reality la noche de este 16 de agosto. Los cocineros en riesgo son:



Ramahá

Ixdit

Carmen

Ántrax

Julio

Daniela

Las apuestas están en el aire y el público tiene la oportunidad de salvar a uno de ellos; mientras tanto, en redes ya comienzan las especulaciones sobre los participantes que merecen llegar a la final. “A votar por Antrax e Ixdit” y “Ántrax votos masivos” son algunas de las reacciones de los usuarios.

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¿Cómo y dónde votar por tu cocinero favorito de MasterChef México 24/7?

Pese a las críticas que ha generado la participación del público para la eliminación de un cocinero en MasterChef México 24/7, la dinámica sigue siendo una constante del programa. En caso de querer apoyar a tu participante favorito, debes seguir un sencillo proceso:

MasterChef México 24/7: Ellos son los cocineros en riesgo de salir. / Captura de pantalla

Ingresar al sitio oficial de votaciones de MasterChef México 24/7 .

. Elegir al cocinero que deseas salvar de la eliminación. Es importante mencionar que solo se cuenta con un máximo de 10 votos .

. En caso de tener preferencia por más de un cocinero del reality, los votos se pueden dividir de la manera en que se desee.

de la manera en que se desee. Una vez tomada la decisión, se debe dar clic en el botón de ‘Enviar votos’; de esa manera tu participación quedará registrada.

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¿Cuándo y dónde ver la decimocuarta eliminación de MasterChef México 24/7 HOY 16 de agosto?

MasterChef México 24/7 se transmite de lunes a viernes a través de Azteca UNO en punto de las 8:30 de la noche; mientras que los domingos de eliminación la gala comienza a las 8:00 de la noche.

Además del canal de televisión abierta, se puede ver el contenido GRATIS en el sitio oficial de TV Azteca. En caso de querer tener acceso 24/7, la transmisión streaming se puede disfrutar por medio de Disney Plus.

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MasterChef México 24/7 se alista para una nueva eliminación. / Redes sociales

¿Quién fue el decimocuarto eliminado de MasterChef México 24/7?

Después de varias semanas de competencia, uno de los cocineros salió de MasterChef México sin la posibilidad de llegar a la gran final de la competencia. La primera en lograr permanecer en la competencia fue Carmen tras vencer a Julio en un reto dulce.

Tras el reto final, el cocinero que fue salvado por el público fue Antrax, mientras que por decisión de los chefs, quien salió de la competencia fue Daniela Parra.

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