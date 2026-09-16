Captan a Masad evadiendo a la prensa tras su salida de LCDLFM y polémica por presuntamente insultar a Brianda

Masad Altamimi fue el séptimo habitante eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y su salida estuvo rodeada de polémica y críticas.

Días después de su eliminación, el empresario e influencer acudió a las instalaciones de Televisa, donde la prensa intentó obtener una breve entrevista. Sin embargo, Masad evitó dar declaraciones y se retiró del lugar de inmediato, por lo que su actitud llamó la atención. ¿No quiere hablar ante las cámaras por las críticas que enfrenta?

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Masad Altamimi sale de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026?

Los últimos momentos de Masad Altamimi dentro de la casa fueron tensos, pues durante la eliminación quedó en el carrusel junto a Brianda Deyanara. Esto no fue un detalle menor debido a la situación que ambos pasaron días antes, cuando Brianda decidió tomar distancia y dejarle claro que prefería que mantuvieran únicamente una amistad.

Sin embargo, la eliminación también estuvo marcada por la rivalidad que Masad mantuvo con Ese Pérez, una confrontación que nunca llegó a apaciguarse por completo.

A esto se sumó el breve regreso de Aldo Rendón a la casa, momento en el que Masad aprovechó para cuestionarlo por los comentarios que, desde su perspectiva, había hecho en su contra durante la dinámica de ‘congelados’.

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Masad Altamimi / Redes sociales

Critican a Masad Altamimi por presuntamente insultar a Brianda Deyanara

Masad comenzó a recibir críticas luego de que Brianda Deyanara le dejara claro que solo quería mantener una amistad con él. A partir de eso, algunos usuarios señalaron que el influencer habría tomado actitudes groseras y déspotas hacia ella, algo que consideraron una muestra de inmadurez.

Incluso, desde antes de que Brianda marcara distancia, en redes sociales ya había quienes señalaban a Masad por supuestamente mostrar actitudes celosas y posesivas hacia la influencer.

Sin embargo, las críticas aumentaron después de que comenzó a circular un clip en el que Masad presuntamente habría insultado a Brianda Deyanara. El fragmento rápidamente generó reacciones y volvió a poner bajo la lupa la relación que ambos mantuvieron dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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Tras la expulsión de Masad, Brianda le reveló a la casa que vio en video cómo Masad la insultó y Mariana apoyó el insulto 😭💥🚩 Yahir no lo podía CREER. Brianda se mantuvo reina y lo único que exige es CONGRUENCIA. ¡Se cayeron las máscaras! #LCDLF #LCDLFMX #Brianda #Yahir pic.twitter.com/J5OMx9lhep — Ciudadanos Seguros (@CSegurosnl) September 14, 2026

¿Masad Altamimi evadió a la prensa por miedo a las críticas?

Luego de su participación en los programas de Televisa tras su eliminación del reality, los medios de comunicación buscaron tener una breve conversación con Masad y conocer su opinión acerca de su salida y de las polémicas en las que se ha envuelto.

Sin embargo, al salir de las instalaciones, Masad no quiso dar declaraciones y abandonó el lugar de inmediato. Aunque segundos antes hixo unas señas a los reporteros, indicando que en un momento iría con ellos.

No obstante, no hay in formación o elementos que determinen que Masad estaba escapando de la prensa por miedo a enfrentar las críticas.

Durante su participación en una de las galas, Masad Altamimi tuvo una breve confrontación con René Franco.

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