Familiar de Karina Torres presuntamente estaría grave de salud y producción de LCDLFM no le ha avisado: ¿Saldrá?

La participación de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 podría verse interrumpida de manera drástica, según una publicación en redes sociales. Se presume que un familiar cercano habría tenido un presunto percance, por lo que su salud está en riesgo. ¿Le avisarán?

¿Karina Torres saldrá de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Quién es el familiar de Karina Torres que presuntamente tendría problemas de salud?

Según la cuenta de TikTok “mitchchismeyuber”, esta información surgió de la transmisión EN VIVO del hermano de Karina Torres, asegurando que presuntamente, Emiliano Torres, sobrino de la ‘Lic’, estaría grave de salud.

En su transmisión, el joven pidió oraciones por la salud de Emiliano, agradeciendo también los comentarios y el apoyo que han recibido en este complicado momento.

Karina Torres y su sobrino Emiliano / Redes sociales

Por ahora, Karina Torres se mantiene participando en La casa de los famosos México 2026, pero muchos creen que esto podría cambiar el rumbo de ‘la Perdida’ en la competencia.

Te puede interesar: Karina Torres responde a las comparaciones con Wendy Guevara en LCDLFM, ¿se acabó la amistad?: “Me saqué de onda”

¿Sobrino de Karina Torres está grave de salud? / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del sobrino de Karina Torres?

Durante el video del hermano de Karina Torres, no menciona específicamente el padecimiento o el problema que tuvo, solo hace énfasis en que se pidieron donadores de sangre:

Está mi sobrino estable. (...) Ya están los donadores, bendito Dios. (...) A pesar de que Karina está allá y estamos pasando este proceso, somos fuertes. Hermano de Karina Torres

Además, también Paola Suárez habló al respecto en una de sus emisiones en vivo que hace en plataformas digitales, pidiendo por la salud de Emiliano:

Le mando muchos besos a Emi, que se recupere pronto primeramente Dios. (...) Yo no les puedo decir. Paola Suárez

Sin ahondar en más detalles, no se sabe a ciencia cierta qué le pasó, si se debió a un accidente u otro problema. Se ha llegado a manejar que pudo haber sido agredido, pero tampoco se ha confirmado.

Lee: Karina Torres causa polémica por nuevo look antes de La casa de los famosos México 2026: “La desgraciaron”

Me parece insensible y falta de empatía que nadie le avise a Karina Torres lo del accidente de su sobrino Emiliano Torres.



Tengo entendido que #Karina le encargó sus redes sociales a el. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #KarinaTorres pic.twitter.com/JYWqeB00c3 — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) September 16, 2026

¿Karina Torres abandonará La casa de los famosos México 2026 a días de la gran final?

Hasta el momento de esta nota, no hay información oficial acerca de un posible abandono de Karina Torres de La casa de los famosos México 2026 debido al estado de salud de su sobrino.

Por otra parte, internautas creen pertinente que se le avise dicha situación a la creadora de contenido, ya que ella podría decidir entre continuar o salir:

Me parece insensible y falta de empatía que nadie le avise a Karina Torres lo del accidente de su sobrino Emiliano Torres. @BraunFlores

La influencer se ha mantenido como favorita del reality para el público. Karina Torres ha protagonizado momentos únicos (hasta encueros) y muchos desean que su estadía en La casa de los famosos México 2026 continúe.

Tal vez te interese: ¡Karina Torres enseñó de más en La casa de los famosos México! El momento que desató risas entre los habitantes