Joanna Vega-Biestro explota contra Ese Pérez por insultar a Mariana en LCDLFM 2026: "¡Ya estuvo bueno!” VIDEO

En medio del complot que Ese Pérez inició en La casa de los famosos México 2026 contra Mariana, quien lo nominó directamente, la actitud del influencer ha comenzado a generar descontento entre el público y algunas personalidades del medio; tal es el caso de Joanna Vega-Biestro. ¿Lo tacha de violento? ¡Te contamos los detalles!

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Ese Pérez causa polémica en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Mariana nominó directamente a Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Mariana se convirtió en la última líder de la semana con el beneficio de nominación directa, tomó la decisión de subir a la placa de nominados a Ese Pérez tras su actitud en la subasta por la inmunidad, la cual obtuvo Gema Garoa al sacrificar el cien por ciento del presupuesto semanal.

“Es alguien que ha estado muele y muele y muele y ya se me ha posicionado varias veces y cree que va a salir invicto. Y además, no me gustó que ayer ‘picó la mano’ de quien nos da de comer: Ese Pérez”. Mariana

Su decisión no fue bien recibida por el creador de contenido, quien anteriormente también fue nominado directamente por decisión de Masad, pero logró salvarse de la nominación. Sin embargo, ahora que nuevamente está en la cuerda floja, parece estar decidido a no irse tras iniciar una campaña contra su compañera.

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Ese Pérez molesto con Mariana por ser nominado directamente en LCDLFM 2026. / Redes Sociales

¿Ese Pérez insultó a Mariana tras ser nominado directamente en La casa de los famosos México 2026?

Ese Pérez, de quien se especula que tiene un acuerdo para llegar a la final de La casa de los famosos México 2026, causó debate en redes al hacer fuerte comentario sobre Mariana tras ser nominado en plena noche mexicana.

“Hace 8 días me nominó el pin*** Masad y ahora esta pin*** semana la marrana, digo la Mariana”. Ese Pérez

Pese a que sus palabras causaron risas en la actriz Gema Garoa, parte del público comenzó a cuestionar su comentario, ya que algunos mencionaron que no es la primera vez que el influencer se expresa de esa manera sobre alguno de sus compañeros.

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Ese Pérez hace comentario ‘burlón’ sobre Mariana en LCDLFM 2026. / Redes Sociales

¿Cómo reaccionó Joanna Vega-Biestro a las palabras de Ese Pérez sobre Mariana?

Joanna Vega-Biestro, una de las conductoras que sigue de cerca La casa de los famosos México 2026, desaprobó completamente el comentario de Ese Pérez sobre Mariana e hizo público su deseo de que fuera eliminado. De acuerdo con la colaboradora de Sale el sol, no es la primera vez que el influencer hace ese tipo de declaraciones:

“Voy llegando y solo puedo decir: Mariana, ojalá te manden al carrusel con Ese y lo saques. Porque jugar es una cosa, pero faltar al respeto una y otra vez es otra. Ya estuvo bueno. Este señor confunde estrategia con ser insufrible. ¡NO PUEDO MÁS!”. Joanna Vega-Biestro

La postura de la periodista generó opiniones divididas por parte de los internautas, pues mientras algunos la apoyaron, otros cuestionaron la conducta que Mariana ha tenido dentro del reality 24/7. Hasta ahora, la producción no se ha pronunciado directamente sobre el comentario de Ese Pérez.

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