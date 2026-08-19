Joanna Vega-Biestro explota vs. Flor Vigna tras ‘criticar’ a la producción de La casa de los famosos México 2026

Tras el shippeo entre Flor Vigna y Ese Pérez dentro de La casa de los famosos México 2026, la argentina enfrenta una nueva controversia luego de los comentarios que hizo dentro del reality show 24/7, los cuales desataron la molestia de Joanna Vega Biestro. ¿Estalló en su contra?

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Joanna Vega-Biestro estalla contra Flor Vigna. / Redes sociales

¿Qué dijo Flor Vigna sobre La casa de los famosos México 2026?

Durante las últimas horas, Flor Vigna se volvió tendencia tras ‘criticar’ a la producción de LCDLFMX, lo que ocasionó que el equipo de la exparticipante de Supernova Génesis se pronunciara en el exterior.

A través de redes, comenzó a circular un clip en el que aparece Vigna platicando con Yanet García después de la controversial noche de cine. Pese a que el video no está completo, en el fragmento se escucha que la argentina hacer un inesperado comentario sobre la producción de La casa de los famosos México y las expectativas que tenía.

“El producto en sí, pensé que se veía más caro... Que se veía un poquito más caro, se ve más ‘muerto de hambre”, expresa Vigna, a lo que García le pregunta a qué se refiere y responde: “Sí, como más ‘elite’, más premium. Siento que el confesionario...”

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Flor Vigna hace inesperado comentario de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

Joanna Vega-Biestro desaprueba las palabras de Flor Vigna sobre La casa de los famosos México 2026

Las palabras de Flor Vigna, quien llegó hace unos meses a México para competir en Supernova, se volvieron virales rápidamente, tanto que la periodista Joanna Vega-Biestro no dudó en irse contra la argentina y cuestionar que juzgue de esa manera al reality que le abrió las puertas.

“Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”, escribió Vega-Biestro en su cuenta de X, pero la crítica no quedó ahí, pues tras el comunicado del equipo de Flor, cuestionó nuevamente sus palabras:

"¿Algún argentino por aquí que me pueda sacar de la duda? ¿'Muerto de hambre’ realmente es una expresión común allá y tiene un peso distinto al que tiene en México? Pregunto genuinamente, porque los contextos culturales sí importan y me interesa saber si esta explicación es real”. Joanna Vega-Biestro

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Vienes a México, trabajas en México y llamas “muerto de hambre” al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro https://t.co/b1PF2JgJJQ — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) August 19, 2026

¿Qué dijo el equipo de Flor Vigna a través de su comunicado?

Ante la controversia que se creó en La casa de los famosos México 2026 tras el comentario de Flor Vigna, su equipo lanzó un comunicado en el que señaló que las expresiones en Argentina y México son distintas:

“Entendemos que en otros países hay palabras que son un insulto fuerte, pero para los argentinos es una manera de expresarse sin tanto peso o con diferentes significados dependiendo de cómo lo digas. Desde ya pedimos disculpas a los que malentendieron sus dichos”, aclaró el equipo de Flor Vigna.

Hasta ahora, la producción de La casa de los famosos México no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si su comentario costará su nominación o expulsión.

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