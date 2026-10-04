Así luce el anexo donde Karina Torres pasó casi 3 años internada; hoy está a un paso de ganar LCDLFM 2026

Hoy, Karina Torres aparece en las encuestas como una de las grandes favoritas para ganar La casa de los famosos México 2026, pero detrás de las cámaras existe una historia que pocos conocen. Antes de la fama, los viajes y los millones de seguidores, la influencer pasó casi tres años internada en un centro de rehabilitación, donde compartió habitación con otras personas, asistió a terapias, enfrentó sus mayores miedos y luchó contra las adicciones. A días de la gran final, un recorrido por el lugar donde reconstruyó su vida revela el duro camino que recorrió antes de convertirse en una de las habitantes más queridas del reality.

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Karina Torres deja sorprendidos a sus seguidores al mostrar sus fotografías de hace 20 años. / Redes sociales

¿Cómo era la vida de Karina Torres antes de La casa de los famosos México 2026?

Mucho antes de convertirse en una de las favoritas de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres atravesó una de las etapas más difíciles de su vida. La influencer ha hablado abiertamente sobre los problemas de adicciones que enfrentó durante años. Incluso Mauricio Ochmann le reconoció su ardua lucha cuando los visitó en La casa de los famosos México 2026.

Lo que comenzó cuando era adolescente terminó extendiéndose por más de una década. Durante ese tiempo vivió momentos de vulnerabilidad, conflictos familiares y situaciones que la llevaron a tocar fondo.

La propia Karina ha contado que su historia no fue la de una celebridad rodeada de excesos, sino la de una persona que luchaba por sobrevivir mientras intentaba encontrar una salida. Hoy, esa batalla forma parte del pasado, pero sigue siendo una de las historias más impactantes detrás de la finalista del reality.

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Antes y después de Karina Torres / Redes sociales

¿Karina Torres pidió ayuda para ingresar a rehabilitación? Así fue como llegó al centro

Uno de los momentos más impactantes del recorrido por el anexo donde estuvo internada Karina Torres ocurrió cuando Rodolfo, su padrino dentro de la institución, recordó las condiciones en las que ingresó la hoy finalista de la casa de los famosos México 2026. Según relató, la situación era tan delicada que fue la propia familia de la influencer la que solicitó ayuda urgente para intervenir y comenzar su proceso de rehabilitación.

“Solicitaron el apoyo, su familia, para ir a recogerla. En ese momento la recogimos en la dirección de policía de aquí de León porque la situación ya estaba muy delicada”, recordó.

¿En qué trabajaba Karina Torres durante su rehabilitación y por qué decidió quedarse en el anexo?

Lejos de limitarse únicamente a su recuperación, Karina Torres comenzó a construir una nueva vida mientras permanecía en el centro. Rodolfo explicó que durante esa etapa estudió para convertirse en estilista y poco a poco comenzó a incorporarse a actividades laborales.

“Desde que estaba aquí se iba a trabajar luego de estudiar su carrera de estilista. Empezó a trabajar en el zapato, a fabricar zapato. Los primeros videos que ella hacía los hacía aquí” Rodolfo, padrino de Karina Torres

Aquellos contenidos que grababa dentro del centro se convertirían con el tiempo en el inicio de una carrera que hoy la tiene entre las creadoras de contenido más reconocidas del país. Además de las terapias y actividades de recuperación, Karina aprendió rutinas, disciplina y hábitos que terminaron fortaleciendo el proceso que cambió su vida.

Karina Torres así era su cuarto durante su rehabilitación

¿Cómo superó Karina Torres su adicción? Así enfrenta su día a día

Karina Torres lleva seis años rehabilitada y, desde entonces, ha construido una vida completamente distinta, enfocada en su crecimiento personal, sus proyectos profesionales y su carrera como creadora de contenido.

Dentro de La casa de los famosos México 2026, la influencer también ha hablado con honestidad sobre las secuelas que dejó aquella etapa. Karina Torres explicó que padece un trastorno de psicosis, además de episodios de ansiedad relacionados con los difíciles años que enfrentó durante su proceso de adicción y recuperación.

Asimismo, reveló que vive con un trastorno de personalidad, una condición que ha aprendido a sobrellevar con tratamiento, disciplina y apoyo profesional. Por eso, su historia ha conectado con miles de seguidores y hoy Karina Torres está a un paso de convertirse en una de las grandes protagonistas de la gran final de La casa de los famosos México 2026 este domingo 3 de octubre.