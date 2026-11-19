Parece que Mariana no solo tiene una “enemistad” con Gema Garoa desde La casa de los famosos México 2026. Ahora, la ex OV7 estuvo presente en un evento musical, y aunque su participación prometía una tarde memorable, en redes sociales se muestra que su show fue abucheado por una buena parte del público. Te mostramos el momento.

Mariana en pleito con excompañeros de LCDLFM / Redes Sociales

¿En qué evento cantó Mariana, ex OV7, recientemente?

Uno de los eventos más esperados del año es el festival “Multiverso”, creado por una reconocida cadena de telecomunicaciones. En la edición de este año, Mariana (que canceló un concierto hace pocos días) estaba presente con otros importantes artistas.

Aquí algunos de los cantantes que también estuvieron en el evento llevado a cabo en el estadio Alfredo Harp Helú:



Kenia Os,

Xavi,

Santos Bravos,

Lunay,

Elena Rose,

Plastilina Mosh,

Leonardo Aguilar,

La arrolladora banda el limón, entre varios más.

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la participación de Mariana en el espectáculo, pues han habido varias polémicas detrás de ella. ¿Qué pasó en el escenario?

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Cartel del festival “Multiverso” / Redes sociales

Así fue el momento en el que Mariana, ganadora de LCDLFM, fue abucheada en festival

La presentación de Mariana, exintegrante de OV7, había llegado a su fin en el festival “Multiverso”, por lo que el presentador se acercó a ella para agradecerle por su número.

Mientras esto ocurría, varios de los presentes comenzaron a abuchear a la cantante. En diferentes videos se percibe a la multitud gritar cosas como “ Que se baje ” y “ Fuera ”, esperando que saliera rápidamente del escenario.

Los comentarios no han parado en las más recientes horas, mencionando que ella sí obtuvo el “golpe de realidad” que en algún momento refirió sobre sus otros excompañeros del reality:



“ La que termino teniendo su golpe de realidad ”,

”, “ No soportó, ni modo, esa es dosis de realidad ” y,

” y, “ Adoro los finales felices ”.

La relación de Mariana con sus excompañeros de LCDLFM parece no haber sido la mejor, a esto de le añade que su vínculo con el público no es el más adecuado en estos momentos.

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UPS 😬😬😬😬 @soymarianaochoa #Mariana #MarianaOchoa https://t.co/QMNaQ7qR4l — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) November 19, 2026

¿Qué polémicas tuvo Mariana en La casa de los famosos México 2026?

Si bien Mariana fue la ganadora de La casa de los famosos México 2026, eso no significó que su camino fuera criticado duramente tanto por el público, como por sus propios compañeros.

Aquí algunas de las polémicas que protagonizó en el reality:



Mariana fue acusada de presuntamente burlarse de la muerte de los padres de Gema Garoa: “ Mi mamá está en el cielo, a mi papá ni lo conocí porque un día se fue por cigarros y pues ni lo conocí al wey ”, dijo Mariana.

”, dijo Mariana. Fue la primera eliminada pero regresó tras una votación que el público consideró como “ilógica” e “injusta”.

Obtuvo su inmunidad a cambio de otorgar un alto porcentaje de la comida de todos los habitantes.

Otra de las declaraciones que causaron debate, fue cuando Mariana señaló que su anillo “caro” se habría perdido en las instalaciones de LCDLFM, especulando sobre un presunto culpable.

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