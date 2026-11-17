Luego de que se dio a conocer el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México’, amistades de la cantante como Jessica Esotérica arremetieron en su contra de sus detractores como Gema Garoa, y por supuesto Aldo Rendón.

Tras varias semanas de la final del reality, Rendón fue cuestionado sobre los dichos de la pitonisa, y fiel a su estilo le mandó un contundente mensaje, ¿qué dijo? Aquí te lo revelamos.

Aldo Rendón protagonizó varios momentos virales en ‘LCDLFM’ / FB: Aldo Rendón

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¿Qué dijo Jessica Esotérica en contra de Aldo Rendón?

De manera pública Jessica Esotérica fue una de las personalidades que más se refirió de Aldo Rendón, pues no estaba de acuerdo con su manera de jugar, sin contar con el hecho de que ella era amiga de Mariana, habitante de ‘LCDLFM’ con la que el stylist tuvo uno que otro encontronazo.

Entre las tantas declaraciones que dio la pitonisa en contra del estilista, en una ocasión aseguró que Aldo no tenía gusto para vestir y que sin importar que su ropa fuera de marca, no se veía bien: “el habito no hace al monje, ahí está Aldo, por como vistas al Aldo, se ve como changa”,aseguró.

En otra ocasión Jessica dijo que el estilista presumía de cosas que no eran suyas: “Y Aldo Rendón es el mejor ejemplo del pobre creyéndose rico, pretendiendo ser fresa y hablando como lo que es: un nada que ver, que sólo presume éxitos y dineros de otros, de él no”.

Jessica Esotérica / Redes sociales

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¿Aldo Rendón reaccionó a los dichos de Jessica Esotérica en su contra?

Aunque los dichos de la pitonisa ya tienen tiempo, es hasta ahora que cuestionan a Aldo Rendón al respecto: “¿Viste lo que dijo Jessica Esotérica sobre ti? Que presumes lo que no es tuyo”, a lo que el exhabitante de ‘LCDLFM’ respondió con ironía: “No vi, ¿qué dijo? Por favor cuéntame”.

Aldo Rendón además aseguró que le daba flojera cuando le preguntaban esas cosas, pues esas eran preguntas que solamente las hacían personas que no tenían otra cosa que hacer, sin embargo, sí dejó algo en claro:

“A todas las personas que opinen de mí les agradezco, sea bueno o sea malo, le agradezco porque me hacen ser relevante, me hacen ser más famoso, me hacen ser más que ellos” Aldo Rendón

#AldoRendon Le Responde A Jessica Esoterica BFF De #MarianaOchoa, Esto Despues De Las Declaraciones Que Dio Jessica En El Podcast Las Cristianni #Aldo https://t.co/vlXYejEQb6 — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) November 17, 2026

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¿Jessica Esotérica se disculpó con Aldo Rendón?

Hasta el momento Jessica Esotérica no ha dado más declaraciones respecto a sus dichos en contra de Aldo Rendón, sin embargo, a quien si le ofreció una disculpa fue a Gema Garoa, pues en el pasado le lanzó un dardo “¿Cómo te quedó el hocico, Gema?”.

Jessica Esotérica aseguró que no utilizó las palabras adecuadas para referirse a Gema Garoa, y que a veces la emoción del momento provoca esas reacciones: “Pero, qué sucede cielo, que a veces con la emoción, la adrenalina, no piensas, no conectas cabeza con lengua”.