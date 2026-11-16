Durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, Dalilah Polanco sufrió una fuerte caída que le provocó fisuras en el tobillo y la muñeca. Confiesa que, aunque todo va bien con las zonas afectadas, no ha tenido tiempo para tomar sus terapias de forma adecuada para sanar. Aunque la salud es primordial, la actriz comparte que este año se saturó de trabajo y que trata de cuidarse lo mejor posible.

Dalilah Polanco en ‘LCDLFM’ / Redes sociales

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¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre su recuperación tras caída en ‘LCDLFM’?

Ahora que está grabando la telenovela Te esperaba, asegura que, entre cortes y cuando puede, hace ejercicios para mantener bien sus huesos afectados. “Me he portado bien mal, porque no he parado, gracias a Dios. En mi casa, en el hotel o donde estemos, ahí me tienen haciendo mis terapias. También la mano, todas las mañanas tengo que moverla de un lado para otro, porque se rompió el radio y sí se siente. No es dolor. Te das cuenta cuando algo no está al 100, porque regularmente tú vives en la vida y no sientes. O sea, no estás sintiendo el estómago o la rodilla en tu día normal, cuando ya los sientes es que hay algo mal. El radio sí lo siento y en mi vida nunca me había pasado”.

“No tengo por qué entrar al quirófano, pero sí tengo que cuidarme. Cada golpe y cada cicatriz que tengo están bien vividos y bien merecidos (ríe). Me han dicho la terapia que tengo que hacer y, sobre todo, mis amigos que han pasado por algo similar a esto me dicen que unos sí la han tomado cada cierto tiempo, otros, que nada, y otros dicen que solo cuando les duele la toman. Pero bueno, prometo que terminando esta telenovela sí me daré tiempo para la rehabilitación y las terapias”. Dalilah Polanco

Menciona que, además de estos males, también sigue en terapia por su TOC (trastorno obsesivocompulsivo), por el orden y la manera de hacer las cosas. “Ya respeto más. Tras haberme metido al manicomio que me metí (LCDLFM), aprendí y respeto aún más a la gente. Obvio, trato de decirles: ‘Mira, si pusieras esto así y si no te encueras y arreglas las cosas, tu casa va a ser distinta’. Trato de estar tranquila. Sigo en terapia, siempre es canasta básica”.

Dalilah Polanco niega rivalidad con Mar Contreras. / Redes sociales

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¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre sus nuevos proyectos?

Sobre la producción de Silvia Cano en la que participa, dice: “Estoy de verdad muy emocionada por lo que viene, porque ‘Mimi’ es un personaje completamente distinto a lo que era ‘Jovita’. Dejé las botas y las trenzas atrás para ponerme en los tacones, porque esta mujer se la pasa trabajando. Estoy muy contenta de que sean 2 mujeres distintas, las 2 poderosas en su rubro, pero ‘Mimi’ es una mujer efectiva, que manda, que dirige”.

“Estar con la señora Cano (la productora) es lo mejor que me pudo haber pasado. En la anterior telenovela que hice con ella (Eternamente amándonos) me regaló un elenco maravilloso, con el que hicimos familia. Entonces, no puedo estar más agradecida con Silvia y su gente, porque logran unos elencos de puro talento, y las historias que cuentan siempre son maravillosas”.

Para concluir, compartió una anécdota de cuando se enteró de que los hijos de sus amigos ya también comparten créditos con ella. “Mauricio Islas y yo estuvimos juntos en la escuela, y lo saludo ahorita y me emocioné, porque pensé que estaba también en la novela, pero me dice: ‘Yo no, estarás con mi hijo’, y en verdad me quedé como: ‘¿Eh?’, y me presenta a su hijo, un chamacote de casi 1.80. Y claro que le dije: ‘¿En qué momento creció?’, porque yo no crezco, yo sigo siendo chavita de toda la vida (ríe)”.

Dalilah Polanco / Redes Sociales

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¿Cuál es la trayectoria de Dalilah Polanco?

Es actriz, comediante y conductora. Cuenta con más de 3 décadas en televisión, teatro y entretenimiento.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra La familia P. Luche , donde interpretó a “Martina” .

, donde interpretó a . En teatro ha destacado en comedias y producciones musicales, como Mentiras, el musical, como “Lupita” . También la hemos visto en proyectos como Mujeres asesinas, El privilegio de mandar, Chavorrucos , Por ella soy Eva , Camaleones , Por amar sin ley y Tierra de amor y Coraje , entre otros.

. También la hemos visto en proyectos como , entre otros. Participó en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ ,

Su versatilidad, espontaneidad y carisma la han convertido en un rostro reconocido del entretenimiento.

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