Mariana, tras exponer el robo de un anillo en LCDLFM, explota vs Gema Garoa y lanza fuerte mensaje: “Suéltame”

No cabe duda que los exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’ siguen dando de qué hablar, en especial la ganadora del proyecto, pues hace algunos días Mariana reveló que supuestamente le habrían robado un anillo en el reality, a horas de la final.

Ahora la exOV7 se ha vuelto tendencia nuevamente por el sutil mensaje que le mandó a su archienemiga de ‘LCDLFM’, Gema Garoa, ¿qué le mandó a decir? Aquí te lo revelamos.

Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

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¿Por qué Mariana y Gema Garoa tuvieron una mala relación en ‘LCDLFM’?

Es muy común que en realities de convivencia como ‘La casa de los famosos México’ haya desacuerdos entre los habitantes, y justo ese fue el caso de Gema Garoa y Mariana, quienes protagonizaron una marcada enemistad en el programa.

Fue durante una una dinámica de poner etiquetas a los habitantes que Mariana le colocó a Garoa la que decía “manipuladora”, asegurando que sabía que hablaba mal de ella a sus espaldas.

Por su parte, la actriz de Televisa, en más de una ocasión, se burló del estilo de Mariana, incluso asegurando que uno de los vestidos de la cantante era “el vestido más naco y horrible que han visto mis ojos”.

Gema Garoa se burló de Mariana en LCDLFMX 2026 / Redes sociales

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¿Qué ha dicho Gema Garoa de Mariana tras la final de ‘LCDLFM 2026’?

Tras su salida del encierro, Gema Garoa ha sido una de las exhabitantes más abiertas al hablar acerca de su experiencia, por lo que no se ha limitado a responder cuando le preguntan de Mariana.

En diferentes entrevistas, la actriz ha mencionado que jamás sería amiga de la cantante, e incluso ha sido ella la que le ha pedido a Mariana que deje de mencionarla, asegurando que: “Ya, tú ganaste, felicidades, disfruta tu premio y next”.

La exhabitante de ‘LCDLFM’ también ha sido honesta en cuanto al triunfo de la exOV7, pues Gema Garoa ha argumentado que para ella, el regreso de Mariana al reality se dio en circunstancias extrañas, y el hecho de que hubiera ganado es aún más increíble.

Gema Garoa y Mariana, ¿quién dice la verdad? / Redes Sociales

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¿Qué mensaje le mandó Mariana a Gema Garoa para que deje de hablar de ella?

Ahora, en su más reciente aparición en el pódcast de Masad Altamimi, también exhabitante de ‘LCDLFM’, Mariana debió enviar un mensaje a alguno de sus compañeros de encierro, y sin más eligió a Gema Garoa.

La cantante fue muy contundente al asegurar que estaba enterada de todas las veces que Garoa había hablado de ella, y que consideraba que el juego se había terminado después de la final. Incluso le pidió que mejor hablara de sus futuros proyectos.

“Para Gema Garoa, con nombre y apellido. Te he escuchado demasiadas insinuaciones en cada uno de los pódcast a los que vas. Yo te pediría que hables de tus proyectos, y sino tienes proyectos deja de hablar de mí, ya suéltame, yo no soy parte de tu vida, no somos amigas, tampoco tenga nada en contra, pero ya suéltame. Ya terminó ‘La casa de los famosos’ y para mí lo que hicimos y se dijo adentro se queda en ‘La casa de los famosos’ no tienes porqué seguir hablando de mí, ni bien ni mal” Mariana

Al momento, Gema Garoa no ha respondido a las recientes declaraciones de Mariana, ¿habrá réplica?