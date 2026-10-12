¿Gema Garoa confirma que Mariana salió de LCDLFM horas antes de la gran final? Esto dijo: “Sinvergüenza”

La victoria de Mariana en La casa de los famosos México 2026 terminó dejando inconformes no solo a gran parte del público, si no también, al parecer, algunos compañeros de temporada. Frente a esto, fue Gema Garoa quien reveló algunos detalles de la “desaparición” de Mariana de las cámaras en pleno reality. ¿Qué dijo?

Mariana desapareció unas horas de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo comenzó el rumor de la presunta salida de Mariana de La casa de los famosos México 2026 antes de la final?

Como es sabido, Mariana estaba entre las finalistas de La casa de los famosos México 2026. Desde que se conoció la noticia, circularon versiones que apuntaban a que, supuestamente, la producción ya la habría elegido como ganadora.

Antes de su coronación, televidentes notaron que horas antes de la gran final, Mariana se ausentó un rato de “la casa”, y hasta se llegó a manejar que se habría ido al cumpleaños de su hijo.

Además, otros notaron que Mariana apareció en la gala final bastante arreglada y con un color de cabello un poco diferente. Esto levantó sospechas sobre la posibilidad de que haya “salido” por un momento del reality. ¿Lo confirman ahora?

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¿Mariana sabía que era la ganadora de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

Gema Garoa habla de la presunta salida de Mariana horas antes de la gran final

El quinto lugar de La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa, estuvo como invitada en el canal de YouTube “El canal del tijereo pódcast”, en el que reveló algunos detalles de su estadía en el reality.

Uno de los que más llamó la atención fue sobre Mariana, quien podría haber sido elegida como ganadora, presuntamente desde horas antes del anuncio de esa noche.

Todo comenzó cuando hablaron acerca de la ausencia de Mariana en el reality, ya que pasaron varias horas sin tener noticias de ella. Los rumores para Gema iniciaron al saber que había un equipo de estilistas presuntamente arreglando a la ex de OV7:

Toda la gente se dio cuenta que Mariana se desapareció seis horas o más. (...) Estaba ella con sus luces y les digo: '¿Ay, me pueden pintar a mí?’. Me dijeron ‘no, esto es de Mariana’. Gema Garoa

Gema señaló que la respuesta de los estilistas la sorprendió mucho, pues no entendía en realidad lo que estaba pasando. Fue ahí que ella empezó a creer que la ganadora de la temporada sería Mariana: “ Ella va a ganar, yo en mi cabeza. Qué sinvergüenza ”, dijo Gema.

Para Gema, todo comenzó a tomar sentido cuando también notó la presencia de una manicurista, y vio que, en efecto, Mariana ya tenía arregladas las uñas, como si supiera que iba a ganar: “ Veo que ella las trae largas así, preciosas, pero ya eran las 8 de la noche ”, señaló Garoa.

Las entrevistadoras indicaron que el tema del color de cabello de Mariana fue algo que notaron desde afuera no solo ellas, si no también el público en general. ¿Ya respondió Mariana?

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¿Mariana era la ganadora de La casa de los famosos México 2026 por decisión de la producción?

La rivalidad entre Mariana y Gema Garoa tiene un nuevo capítulo tras La casa de los famosos México 2026, pues después de lo dicho por el quinto lugar del reality, la ex OV7 no se quedó callada.

Mariana apareció en una reciente transmisión de TV y, aunque no negó el tema de las estilistas, sí dijo que todos tuvieron esa oportunidad:

Nos dieron spa. A todos nos dieron tratamiento en el pelo, uno por uno nos fueron llamando, nos fueron subiendo. Mariana

En un video recopilatorio publicado por Dave Godoy, el tiktoker mostró que una plática similar se había dado aún dentro del reality, cuando Gema le dijo a Karina sobre la oportunidad de poder tener quien las “arregle” previo a la gala.

Por si fuera poco, algunos expertos han analizado la victoria de Mariana y la reacción de Gema y Ese Pérez frente a este escenario. ¿Quién tiene la razón?

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