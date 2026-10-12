Karina Torres reclama a Mariana por “ROBARLE” el primer lugar de LCDLFM 2026: “¿Por qué lo hiciste?”

El triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México’ 2026 desató mucha controversia por la forma en que se dio y todo los rumores que hubo alrededor, pues se dice que todo habría estado arreglado desde un inicio.

A unas semanas de haber terminado el reality, algunos exhabitantes siguen hablando de su participación una de ellas es Karina Torres, quien recientemente habló de su posición en la final y no dejó pasar la oportunidad para alegar que ella debió ser el primer lugar.

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¿Mariana sabía que era la ganadora de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿El triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México’ 2026 estuvo arreglado?

Mucho se ha hablado de que la victoria de Mariana en ‘La casa de los famosos México’ 2026 se habría dado por un supuesto fraude o arreglo con los productores del reality.

En redes sociales, incluso, han mostrado “pruebas” con las que argumentan que Mariana presuntamente ya sabría cómo jugar en las pruebas para llegar a la final. También han cuestionado el hecho de que fuera la primera eliminada y posteriormente regresara al programa desde ‘El exilio’.

La periodista Maxine Woodside también habló del tema en su momento y mencionó que, según una de sus fuentes, la exintegrante de ‘OV7’ había regresado al reality con la intención de convertirse en la ganadora.

“A mí ayer me chismosearon, una comadre de allá adentro, que la que va a ganar es Mariana, que regresó porque le dijeron, regresa y gana. Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no está confirmado, pero eso me chismosearon, una comadre ayer” Maxine Woodside

Sin embargo, todas estas versiones son especulaciones y, hasta el momento, no hay información oficial ni declaraciones que confirmen que haya existido algún fraude o arreglo en la competencia.

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Mariana ganó ‘La casa de los famosos México’ 2026. / Redes sociales

¿Karina Torres iba a ganar ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Otra de las cosas que causó mayor sorpresa durante la final del reality fue la posición que obtuvo ‘la Licenciada’, Karina Torres, pues muchos daban por hecho que quedaría en un mejor lugar e incluso aseguraban que ella sería la ganadora.

A lo largo de la competencia, Karina se convirtió en una de las candidatas más fuertes para llevarse el premio, tanto por el contenido que generaba dentro de la casa como por el apoyo y cariño que recibía por parte del público.

Incluso, muchos aseguraban que se trataba de un caso similar al de Wendy Guevara en la primera temporada, quien terminó convirtiéndose en la ganadora del reality.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo, Karina volvió a hablar de su experiencia dentro de la casa y se lamentó por haber quedado en tercer lugar. Además, lanzó un reclamo dirigido a Mariana, alegando que le había “robado” el primer lugar.

"¿Por qué me robaste el primer lugar, Mariana, por qué? ¿Por qué lo hiciste Mariana, cuerpo y rostro? Lo lograste, lograste acabar con mi reputación y dignidad” Karina Torres

No obstante, todo ocurrió en tono de broma y con el humor característico de la integrante de ‘las Perdidas’, por lo que sus comentarios no implican que la competencia estuviera arreglada ni que ella tuviera asegurado el triunfo.

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¿Cómo quedaron las posiciones finales de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 fue el pasado 4 de octubre y dejó a Mariana como la ganadora de la temporada, tras imponerse en las votaciones del público y llevándose el premio de los 4 millones de pesos.

Estas fueron las posiciones finales del reality:

Primer lugar: Mariana

Segundo lugar: Memo Schutz

Tercer lugar: Karina Torres

Cuarto lugar: Ese Pérez

Quinto lugar: Gema Garoa

Sexto Lugar: Yahir

Séptimo lugar: Ernesto Laguardia

Después de la final, muchas polémicas siguieron vivas, como el supuesto coqueteo entre Memo Schutz y Brianda Deyanara.

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