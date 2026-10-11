Luis Chaparro ¿pinta su raya a Ese Pérez tras las polémicas actitudes en LCDLFM 2026?: “Tomo una línea”

Luego de que Luis Chaparro revela si está arrepentido de haberle dado su amistad a Ese Pérez en La casa de los famosos México, el influencer se sinceró sobre cómo afectó lo ocurrido dentro del reality y si está dispuesto a brindarle su amistad ahora que concluyó el proyecto. ¿Lo prefiere lejos? ¡Te contamos los detalles!

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Luis Chaparro ¿pinta su raya a Ese Pérez tras las polémicas actitudes en LCDLFM 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo Luis Chaparro sobre su amistad con Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026?

Tras su salida de La casa de los famosos México 2026, Luis Chaparro concedió una entrevista en la que compartió su sentir sobre su amistad con Ese Pérez en el reality show ahora que ha podido ver los comportamientos del influencer en la competencia.

Según Chaparro, el cariño por los integrantes del cuarto Tulum permanece intacto pese a su salida; sin embargo, le hubiera gustado ser más fiel a él mismo, pues se dio cuenta de que hay actitudes de Ese Pérez con las que no concuerda.

“Eso ya no lo compartía, decía como, bueno, si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera tomado más distancia. Me faltó más decisión y estar en los lugares donde podía ser más yo”. Luis Chaparro

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Luis Chaparro ¿pinta su raya a Ese Pérez tras las polémicas actitudes en LCDLFM 2026? / Redes sociales

¿Cuál es la postura de Luis Chaparro sobre los comentarios de Ese Pérez?

Ahora que concluyó La casa de los famosos México 2026, Luis Chaparró volvió a ser cuestionado sobre su postura acerca de la participación de Ese Pérez en el reality, pues pese ser uno de los finalistas una parte del público no apoyó la actitud que mostró con sus compañeros.

De acuerdo con el creador de contenido, entiende que el humor de Ese Pérez es pesado, pero la mayoría de ocasiones intenta adaptarse; sin embargo, respeta que algunas personas no puedan seguir su cotorreo, el cual no divulga ni comparte.

“Entiendo que el cotorreo de Ese Pérez es pesado y me puedo adaptar; hay gente que no y es respetable. Ese Pérez sí se aventaba comentarios a lo mejor de más, que yo podía entender; lo compartía, pero podía entenderlo. Es tu cotorreo, no lo difundo, no lo comparto”. Luis Chaparro

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Luis Chaparro se sincera sobre Ese Pérez. / La casa de los famosos México

¿Luis Chaparro rompe su amistad con Ese Pérez tras salir de La casa de los famosos México 2026?

Durante el ‘Galifest’ tras el final de La casa de los famosos México 2026, Luis Chaparro se sinceró sobre su posible amistad con Ese Pérez, pues aunque no fueron cercanos dentro del reality, si tuvieron interacción en varias ocasiones.

Chaparró descartó cualquier tipo de rivalidad o enemistad, pero recalcó que desde su percance en el programa 24/7 existe una línea de respeto que no interfiere en su cariño y puede saludarlo cordialmente:

“Fue algo que yo entendí como su humor, su forma de cotorrear. Sí me agarró en curva; claramente, yo ya tomo una línea de respeto, por así decirlo. Ya no me puedo llevar de la misma manera, pero el cariño está. Yo lo saludo normal y feliz”. Luis Chaparro

Por el momento, Ese Pérez no ha reaccionado a las declaraciones de Luis Chaparro , pero en un live dejó claro que lo que ocurrió dentro de La casa de los famosos México no saldrá del reality.

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