LCDLFM 2026: Ese Pérez habla de la reacción de Gerry al romper una pantalla por su 4 lugar: “Está aprendiendo”

Las polémicas alrededor de la final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 han dado mucho de qué hablar, desde el supuesto fraude en el triunfo de Mariana, hasta la reacción de un amigo de Ese Pérez, quien rompió una pantalla al conocer el resultado.

Se trata de Gerry, amigo cercano del influencer, quien no pudo contener su enojo después de que Ese Pérez terminara en el cuarto lugar de la competencia.

Ahora, Ese Pérez habló sobre la reacción de su amigo y sus declaraciones generaron opiniones divididas.

¿Qué fue lo que dijo el influencer sobre Gerry? Te contamos.

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Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Gerry, el amigo de Ese Pérez que rompió una pantalla?

Gerardo Acuña Capetillo, mejor conocido como ‘el Gerry’, es un cantante y creador de contenido originario de La Laguna, en el norte de México.

El influencer ganó popularidad en redes sociales por su participación en ‘Navarretes Show’, donde formó parte de diferentes sketches y contenidos de comedia. Posteriormente, inició una carrera como cantante de regional mexicano y ya cuenta con varias canciones.

Además de su faceta musical, Gerry mantiene una amistad cercana con Ese Pérez y, durante la participación del influencer en ‘La casa de los famosos México’ 2026, se convirtió en una de las personas que públicamente mostró su apoyo. Incluso, estuvo entre quienes promovieron votos a favor de Ese durante la competencia.

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El Gerry, amigo de Ese Pérez / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Gerry rompió la pantalla durante la final de LCDLFM 2026?

Todo ocurrió durante la gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2026, cuando se dio a conocer que Ese Pérez había quedado en el cuarto lugar de la competencia. Gerry se encontraba siguiendo la transmisión junto con otras personas en lo que parecía ser un camión privado.

En el video que posteriormente se compartió en redes sociales, se le observa levantarse y de un golpe romper y tirar la pantalla en la que estaban viendo el programa.

Mientras reaccionaba al resultado, cuestionó que Memo Schutz hubiera quedado por encima de Ese Pérez: "¿Cómo va a tener más apoyo el Memo Schutz que ni de seguidores subió?”, expresó.

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Reacción de Gerry, amigo de Heces Perez. Finísimas personas por cierto 😅 #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/R4lhNEZVqZ — LivSinContexto (@OopsItsLiv) October 5, 2026

¿Qué dijo Ese Pérez sobre el comportamiento de su amigo Gerry?

El influencer y exparticipante del reality vio el video de la reacción de ‘El Gerry’ y compartió su perspectiva sobre lo ocurrido.

Ese Pérez tomó la situación con tranquilidad y explicó que esa simplemente es la forma que tiene Gerry de expresar sus emociones, mientras que cada persona reacciona de manera diferente a la frustración. Incluso, comparó la reacción de su amigo con la suya y señaló que él suele reaccionar gritando.

Ese Pérez / FB: Ese Pérez

Además, Ese Pérez tomó la situación con humor y a modo de broma aseguró que su amigo se está relacionando con Eduin Caz, quien en una ocasión también rompió una pantalla durante uno de sus conciertos.

“Así reacciona la gente. Yo reacciono gritando, a veces llorando. Él ya está aprendiendo de Eduin Caz, quien también rompe teles allá en Colombia” Ese Pérez

De Ese Pérez también se dice que, habría consumido sustancias durante la gala final de ‘La casa de los famosos México’ 2026. ¿Será?

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