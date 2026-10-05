¿Mariana confirma fraude en LCDLFM? Frente a la productora revela que negoció su estancia y Karina lanza comunicado

En medio de una intensa polémica terminó la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, un proyecto que colocó a Mariana en el ojo del huracán por su inesperado triunfo, mismo que ya había vaticinado Mhoni Vidente.

Como era de esperarse, en la conferencia de prensa el tema salió a colación y fue la misma Mariana la que dio detalles inesperados, ¿sí hubo fraude?

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Mariana en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana reveló el fraude en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante la conferencia de prensa tras la final de ‘LCDLFM’ en la que estuvo presente TVNotas, Mariana reveló que estaba muy agradecida con este proyecto, pues aunque estuvo a punto de no entrar, la insistencia de la producción fue lo que le permitió tomar la decisión.

La exOV7 reveló además que durante sus primeras pláticas con la producción ella buscó negociar cierto número de semanas para permanecer en el show. Sin embargo, le dijeron que el reality no era así por lo que desistió la idea.

“Yo creía que se podían negociar el número de semanas y me dijo (la productora): ‘No hay manera’. Y dije: ‘Bueno, si estoy un mes, es un programa, el más importante, el que tiene más rating, igual y me da un empujoncito, ahora que empecé a sacar música’. Y me dijo: ‘No hay manera’”. Mariana

Mariana aseguró que ella había dejado el tema de las negociaciones por la paz, sin embargo, tiempo después la volvieron a buscar y ella finalmente aceptó formar parte de este proyecto que considera le va a cambiar la vida.

“Y la verdad es que ahí la dejamos en ese momento y después me volvió a buscar, me volvió a insistir. Gracias, gracias, Rosa María te estoy muy agradecida. Estaría muy arrepentida de no haber tomado este proyecto” Mariana

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Rosa María Noguerón responde, ¿hubo fraude tras el triunfo de Mariana en ‘LCDLFM’?

Por supuesto, la productora del reality, Rosa María Noguerón también fue cuestionada sobre la veracidad de los resultados que le dieron el gane a Mariana y el tercer lugar a Karina Torres:

“La credibilidad nunca estará en duda porque la cantidad de votos que ustedes vieron al final, había 10 millones 825 mil 542 personas que votaron por Mariana, que están felices porque ganó ‘La casa’. Es un programa que despierta pasiones y de eso se trata”, aseguró Rosa María.

Rosa María Noguerón presente en la conferencia de La casa de los famosos Méxic / Redes sociales

Por si fuera poco, la productora del reality de convivencia reveló que los votos son contabilizados mediante un sistema internacional, por lo que no podría ser manipulado:

“Los votos aquí están, los hacemos a través de un sistema internacional de votación que no solo está supervisado por un notario mexicano, sino que tiene una manera de captación de votos que no hay lugar a dudas” Rosa María Noguerón

A pesar de las declaraciones de Mariana y de Rosa María Noguerón, los internautas sugieren que de alguna manera hubo “mano negra” de la producción, pues en las encuestas la cantante no era ni de cerca la favorita del público, además de que el descontento se ha hecho presente en las publicaciones de redes sociales, con comentarios como:

“Que les crea su pu** madre, pin*** fraude!! Pero ahí quédense con su programa pitero, lo terminaron de hundir!”

“Ni lo disimularon, el mayor fraude de su programa asqueroso. Demostraron que el voto del público vale para pura v****”

“FRAUDE TOTAL”

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Karina Torres lanza comunicado en medio de la polémica de fraude en ‘LCDLFM’

Los dimes y diretes llegaron hasta Karina Torres, tercer lugar de ‘La casa de los famosos México’, y quien también fue cuestionada sobre el supuesto fraude que le quitó el triunfo del reality.

Karina Torres tercer lugar de LCDLFM. / Luis Pérez/ Redes sociales

Fiel a su estilo, ‘la Licenciada’ se dijo satisfecha y feliz con haber llegado tan lejos en un medio tan competido y con el cariño del público tan presente: “Si algo me llevo de todo esto, no es un premio… es el amor de todas ustedes. El mejor premio que pude haber recibido fue sentirlas conmigo, leer sus mensajes, escuchar sus voces y saber que, de alguna manera, cada una de ustedes caminó este camino a mi lado”

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