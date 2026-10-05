¡Mhoni Vidente acertó! Predijo que Mariana ganaría LCDLF 2026, pero ¿cuánto le descontarán de los 4 millones?

La gran final de La casa de los famosos México 2026 sorprendió a muchos, pero no a Mhoni Vidente, quien días antes aseguró que Mariana sería la ganadora del reality. Tras confirmarse el triunfo de la exintegrante de OV7, las redes sociales recordaron de inmediato la predicción que terminó por cumplirse. Sin embargo, además del nuevo acierto de la astróloga, otro tema ha llamado la atención: de los 4 millones de pesos que recibió como premio, Mariana tendría que destinar una parte al pago de impuestos ante el SAT.

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¿Cuándo y cómo predijo Mhoni Vidente la victoria de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

La gran final de La casa de los famosos México 2026 coronó a Mariana este domingo 4 de octubre como la ganadora de la cuarta temporada, pero el resultado ya había sido anticipado por Mhoni Vidente días antes.

Durante una transmisión del programa Pregúntale a Mhoni, realizada el pasado 30 de septiembre, la astróloga habló sobre el desenlace del reality y se mostró segura de quién levantaría el premio mayor.

La vidente declaró textualmente: “Lo más seguro es que va a ganar Mariana. No quieren que gane Yahir por situaciones convenientes de ahí”, una predicción que terminó cumpliéndose tras la final del programa.

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Mhoni Vidente habla sobre los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025 / Redes sociales

¿De cuánto fue el premio que ganó Mariana Ochoa por ganar La casa de los famosos México 2026?

Luego de permanecer diez semanas dentro de La casa de los famosos México 2026, Mariana logró imponerse a sus compañeros y quedarse con el primer lugar de la competencia.

La exintegrante de OV7 recibió un premio de 4 millones de pesos, cantidad que fue anunciada durante la gala final como recompensa para la ganadora de la temporada.

Su triunfo llegó después de las eliminaciones de Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres y Memo Schutz, quienes fueron quedando fuera durante la última etapa de la competencia.

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Final de La casa de los famosos México 2026 / Luis Pérez

¿Cuánto tendría que pagar Mariana al SAT por los 4 millones de pesos que ganó en La casa de los famosos México 2026?

Aunque el premio anunciado fue de 4 millones de pesos, esa cantidad no llegaría íntegra a las manos de Mariana debido a las obligaciones fiscales aplicables a este tipo de concursos.

Los premios obtenidos en realities y competencias como La casa de los famosos México 2026 están sujetos al pago de impuestos. Por ello, una parte del dinero debe destinarse al cumplimiento de las contribuciones correspondientes ante las autoridades fiscales.

Tomando como referencia los cálculos que han circulado públicamente, se estima que entre impuestos federales y locales podrían descontarse cerca de 280 mil pesos, por lo que Mariana conservaría aproximadamente 3 millones 720 mil pesos. ¡Mal no le fue!