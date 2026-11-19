La rivalidad entre Mar Contreras y Dalilah Polanco sigue dando de qué hablar tras la escena que protagonizaron en Tierra de amor y coraje luego de las diferencias que tuvieron en La casa de los famosos México. En esta ocasión, la actriz de Teresa sorprendió al soltar un inesperado dardo contra su colega pese a haber negado una rivalidad. ¿La considera la ‘villana’ de la vida real? ¡Te contamos los detalles!

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¿Mar Contreras revive rivalidad con Dalilah Polanco? / Redes sociales

¿Cuál es la escena de Mar Contreras y Dalilah Polanco en ‘Tierra de amor y coraje’ que generó polémica?

Tras la controversia entre la productora de LCDLFM, Dalilah Polanco y Mar Contreras, las actrices sorprendieron al protagonizar una escena juntas en Tierra de amor y coraje que levantó sospechas de haber superado la ficción, pues sus personajes intercambiaban fuertes diálogos que fueron relacionados con lo que vivieron antes en el reality 24/7.

Por una parte, Mar Contreras le dice a Dalílah Polanco que solo es una empleada más; mientras que ella asegura saber cómo consiguió la posición que ahora tiene. “Tú eres una simple empleada más en este lugar, mientras que yo soy la invitada de uno más de tus jefes”, expresa Contreras, a lo que Polanco responde: “Conmigo no se meta, señora, yo sí sé la clase de persona que es y cómo consiguió todo lo que tiene”.

El breve intercambio de diálogos entre los personajes de inmediato generó reacciones entre los seguidores de ambas intérpretes, muchos de ellos coincidían en que ambas parecían haber llevado la ficción hasta la realidad, situación que Mar Contreras desmiente completamente, pero ¿culpa a Dalílah de esas expresiones?

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Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan polémica escena en ‘Tierra de amor y coraje’. / Redes sociales

¿Mar Contreras asegura que Dalilah Polanco llevó su realidad hasta ‘Tierra de amor y coraje’?

En un reciente encuentro con la prensa, Mar Contreras y Gema Garoa fueron cuestionadas sobre su participación en La casa de los famosos México. Mientras Garoa se mostró abierta a la posibilidad de actuar con Mariana tras su rivalidad en el reality, tal y como sucedió con Mar Contreras y Dalilah Polanco, la actriz de Vino el amor sorprendió al soltar un inesperado dardo.

“La diferencia es que yo no soy villana en la vida real. Yo sí sé separar muy bien la ficción de la realidad”, dejando entrever que se refería a Dalilah Polanco y su actuación en la escena que se volvió viral; sin embargo, aseguró hablar por ella, pero no pudo evitar hacer un sutil comentario que algunos interpretaron como un dardo contra su colega.

“Yo hablo por mí, yo nunca he hablado por los demás. Ustedes ya me conocen, supieron mucho de mí en el programa, saben cómo me manejo. Y es eso, yo estoy hablando de mí y a quien le quede el saco que se lo ponga”. Mar Contreras

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Amanecimos atacados 😂🤣.



Mar ni hablaba de la señora, ella solo le respondió al reportero que le dijo que tenía mucho parecido con su personaje.



Pero bueno, como dice Mar, si les queda el saco que se lo pongan. 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/D48IhlX43c — ꒻ꈼꌚꌚꂑꈼ 👑🪼 (@TeamDylanNKelly) November 19, 2026

¿Dalilah Polanco respondió al supuesto dardo de Mar Contreras en su contra?

Antes de que Mar Contreras se pronunciara sobre Dalilah Polanco y Tierra de amor y coraje, la actriz de La familia P. Luche también externó su opinión a la prensa y sin mencionar nombres, se limitó a hablar de su trabajo y el éxito del melodrama.

“Benditos somos de que tenemos trabajo y hacemos lo que nos gusta. Mira, yo hago lo mío, creo que lo hago bien porque sigo haciéndolo y porque me siguen llamando los productores para hacerlo. Entonces estoy muy tranquila y muy contenta”. Dalilah Polanco

Hasta el momento, Dalilah Polanco no ha respondido a las declaraciones de Mar Contreras, pero sus palabras y la viral escena que protagonizaron siguen generando opiniones en redes. ¿Habrá más dardos?

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