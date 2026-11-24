A Gaby Goldsmith, ¡ya no la contratan para las telenovelas! La hospitalización de su madre le golpeó su economía
La actriz Gaby Goldsmith compartió los retos que está viviendo en su economía, ¿por qué no la contratan en las telenovelas? ¡Los detalles este martes de TVNotas!
En 2022, Gaby Goldsmith atravesó la mayor pena que le ha tocado vivir: La muerte de su madre, la actriz Carmen Guash, a sus 91 años, que además le causó un gran impacto a su economía, sumado a que los productores de telenovelas ya no la han llamado, a pesar de su sólida trayectoria. “Me afectó muchísimo, tanto al patrimonio de mi mamá como al mío… Ha habido una adecuación en mi economía personal. Hace 4 años mi mami estuvo internada 3 meses en un hospital de alta gama, sin un seguro de gastos médicos. No fue fácil”.
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¿Por qué Gaby Goldsmith sufrió en su economía tras la hospitalización de su madre?
La actriz nos contó: “Tuve que hacer una reingeniería de valor para poder salir adelante, porque te quedas muy golpeada. Económicamente es muy fuerte, pero aquí estamos de pie, echándole muchas ganas. He tenido que hacer uso de algunos activos. Los bienes son para los males, para poder reestructurarte”.
Gaby no se arrepiente de todo lo que hizo por su amada madre. “La verdad es que hubiera dado todo. Eso es algo que aprendes cuando amas a alguien y te ves en una situación como esta. Lo hubiera vendido todo. Gracias a Dios, que me da mucha fuerza para seguir adelante y que me abre puertas, pero es una lucha constante. Me he tenido que limitar en gastos, comodidades a las que estaba acostumbrada, pero te das cuenta de que tú puedes. Soy muy creyente, tengo mucha fe y Dios nunca me ha fallado, no me deja”
Le preguntamos cómo reaccionó al verse endeudada, y respondió: “Yo soy como muy pragmática. El dolor para mí era mi prioridad, pero tenía que centrarme y decir: ‘Esto ya no se puede, esto vamos a sacarlo, esto lo vamos a usar para cubrir lo otro y estar en paz’. Lo primero era estabilizar. Ahorita ya hace un tiempo que estoy estable”
Y es que, además, ha tenido que sacar adelante su fundación, Código Ayuda, que nació en 2005. “Se ha querido manchar la imagen de las organizaciones de la sociedad civil, pero la mayoría hacemos las cosas bien. Y no ganas nada económicamente; al contrario, acabas poniendo. Procurar fondos es complicado, pero hay empresas socialmente responsables que siguen teniendo convocatorias, como Nacional Monte de Piedad o Fundación Simi, que es lo más generoso que puede haber”.
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Gaby Goldsmith ¿se retiró de las novelas?
Gaby lleva más de 10 años alejada de los melodramas, salvo por una participación especial que hizo, en 2022, en Corona de lágrimas 2, y piensa que los productores creen que ya se retiró de las telenovelas. “Ya me ha pasado que me han dicho: ‘Creíamos que ya no actuabas’, pero no, lo que pasa es que estaba muy diversificada”.
Y les hace un llamado: “Aquí estoy, con mucho gusto. Cierro una etapa académica en los próximos meses, y estoy con toda la energía, experiencia y ganas de poder seguir actuando, es algo que amo hacer”.
Sobre el duelo por la muerte de su madre comparte: “De repente, es como si el tiempo no pasara. La siento siempre conmigo. Sé que me cuida. Fue difícil, pero no me permití caer en depresión, porque sé que la depresión acaba a la gente, hace que se te bajen las defensas y entren las enfermedades”.
Gaby se ha preparado mucho académicamente. “De licenciatura, soy Cirujano dentista, tengo una maestría en Responsabilidad social y terminé el doctorado en Innovación y Responsabilidad social, y de esa voy a presentar mi tesis el próximo año”
En lo sentimental, ya lleva mucho tiempo soltera. “Ya un buen rato, como unos 8 años. Hoy me enamoro más del alma, de la mente, de la inteligencia. Me he vuelto muy exigente, no ando buscando. Me gusta la gente trabajadora, alguien que tenga una conversación amplia, que le guste estar bien presentado, que no sea gruñón y sea flexible, que sea una buena persona y ame a los animales”.
Su rostro permanece muy lozano y no se le nota el paso de los años. Al respecto, nos compartió: “Hay una parte de genética, como bien, adoro ir a entrenar, duermo de 7 a 9 horas diarias. Bótox me puse alguna vez y no sé si me haría alguna cirugía”, concluyó.
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¿Quién es y cuál es la trayectoria de Gaby Goldsmith?
- En la década de los 80 entró al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, tras ganar el concurso La modelo del año.
- Debutó en 1984, en la obra Boing boing, protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo.
- Ha participado en más de 50 películas y 50 obras de teatro.
- Ha hecho una carrera muy notable en telenovelas, entre las que destacan: Simplemente María (1989), Mi pequeña soledad (1990), La pícara soñadora (1991), María Mercedes (1992), El amor no tiene color (1997), Así son ellas (2002), Destilando amor (2007) y Lo imperdonable (2015).
- Los últimos años la hemos visto en realities como ‘Las estrellas bailan en Hoy ‘y ‘MasterChef celebrity’, ambos en 2023.
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