Lo que prometía ser una noche de éxitos y nostalgia terminó con incertidumbre. A tan solo minutos de encontrarse con su público, Raphael sufrió un problema de salud que obligó a cancelar el concierto y encendió las alarmas entre sus fans.

Mira: Enfermedad de Raphael no tiene cura, pero será sometido a quimioterapias

Raphael, cantante, es hospitalizado de emergencia / IG: @raphaelartista

¿Qué le pasó a Raphael? Hospitalizan al cantante antes de un concierto en España

Raphael volvió a preocupar al público luego de que fuera hospitalizado de emergencia en A Coruña, España, cuando se preparaba para ofrecer un concierto de su gira Raphaelísimo.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante de 83 años comenzó a sentirse mal alrededor de las 20:00 horas, apenas media hora antes de salir al escenario del Coliseum de A Coruña.

El intérprete de “Mi gran noche” y “Escándalo” presentó una subida de tensión y taquicardias, por lo que recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado al hospital Quirón para permanecer bajo observación. La noticia tomó por sorpresa a los asistentes, quienes ya se encontraban dentro del recinto esperando el inicio del espectáculo programado para las 20:30 horas.

Lee: Raphael es dado de alta tras ser diagnosticado con cáncer cerebral

Raphael / Redes sociales

¿Qué provocó la cancelación del concierto de Raphael en A Coruña?

La cancelación fue informada mediante los altavoces del lugar cuando faltaban pocos minutos para que comenzara la presentación, provocando preocupación entre los seguidores del artista. El espectáculo formaba parte de Raphaelísimo, la gira con la que el cantante regresó a los escenarios tras enfrentar uno de los momentos más delicados de su vida.

Según medios españoles, el artista fue atendido en el mismo recinto antes de que los médicos determinaran su traslado al hospital para una valoración más profunda.

La decisión de suspender el show se tomó como una medida preventiva para proteger la salud del intérprete, quien actualmente se encuentra recorriendo distintas ciudades españolas como parte de su tour.

Mira: Raphael tuvo un trasplante de hígado igual que Bisogno, pero 21 años atrás ¡y ha podido seguir con su vida

Raphael / Captura de pantalla

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Raphael en los últimos años?

La preocupación por el estado de salud de Raphael no es casualidad. Durante los últimos años, el cantante ha enfrentado importantes complicaciones médicas que han puesto a prueba su fortaleza.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en diciembre de 2024, cuando fue trasladado de urgencia a un hospital de Madrid tras presentar un problema neurológico mientras participaba en una grabación televisiva. Aunque inicialmente se especuló sobre un posible accidente cerebrovascular, los estudios médicos posteriores revelaron que padecía un linfoma cerebral primario, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central.

El diagnóstico obligó al cantante a pausar por completo sus compromisos profesionales para concentrarse en su tratamiento y recuperación. Meses después, Raphael anunció con entusiasmo que volvería a los escenarios, provocando una ola de apoyo entre sus admiradores de distintas generaciones.

Su regreso fue visto como una auténtica victoria personal, ya que logró retomar las actividades que más disfruta después de atravesar una situación médica compleja.