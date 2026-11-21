La salud de Andrea Meza encendió las alarmas luego de que fuera trasladada de emergencia a un hospital en pleno programa de televisión. La ex Miss Universo 2020 desapareció por varios días de la pantalla, desatando especulaciones sobre un posible embarazo. Ahora, la conductora reapareció para contar qué le ocurrió realmente, cómo se siente actualmente y por qué todavía sigue bajo observación médica.

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Andrea Meza enciende las alarmas tras ser trasladada de emergencia a una clínica. / Mezcalent, Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Andrea Meza y por qué fue hospitalizada de emergencia?

La conductora mexicana Andrea Meza vivió momentos de angustia mientras trabajaba en La mesa caliente, programa de Telemundo donde actualmente participa como presentadora. Según explicó la propia ex Miss Universo 2020, desde hace varias semanas venía experimentando síntomas que afectaban su rutina diaria, especialmente fuertes migrañas y episodios constantes de náuseas.

“Pues llevo ya semanas sintiéndome mal, con muchas migrañas, con ganas de vomitar”, reveló Andrea, quien reconoció que esos malestares provocaron preocupación tanto entre sus compañeros como entre sus seguidores.

La situación se agravó durante una transmisión del programa cuando comenzó a sentirse peor de manera repentina.

“El martes me puse muy mal aquí, no podía abrir los ojos, me sentía la verdad muy, muy mal y la enfermera, como ya tenía días quejándome, dijo lo mejor es que vengan los médicos, que te revisen y que te den lo que necesitas”. Andrea Meza

Fue entonces cuando personal médico decidió trasladarla para recibir atención especializada y descartar cualquier problema de mayor gravedad.

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¿Andrea Meza está embarazada? La conductora responde a los rumores

Tras darse a conocer la noticia de su hospitalización, rápidamente surgieron rumores sobre un posible embarazo de Andrea Meza, especialmente porque algunos de sus síntomas coincidían con los que suelen presentarse durante la gestación.

La especulación creció aún más debido a que la conductora está próxima a cumplir dos años de matrimonio con Ryan Proctor, por lo que muchos seguidores pensaron que podría estar esperando a su primer hijo.

Sin embargo, la modelo mexicana fue contundente al aclarar la situación: “Pensaban que a lo mejor estaba embarazada, pero no”, declaró frente a las cámaras, descartando por completo las versiones que comenzaron a circular en redes sociales.

Con ello, Andrea puso fin a las especulaciones y dejó claro que los malestares que la llevaron al hospital no tienen relación con un embarazo.

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Andrea Meza enciende las alarmas de posible embarazo. / Mezcalent

¿Cuál es el estado de salud actual de Andrea Meza?

Luego del susto que vivió, Andrea Meza regresó al foro de La mesa caliente para tranquilizar a la audiencia y compartir una actualización sobre su salud. La conductora aseguró que actualmente se encuentra mucho mejor gracias al medicamento que recibió después de la revisión médica.

“Me dieron medicamento y ya me siento divina de verdad”, comentó con una sonrisa durante su reaparición televisiva.

Pese a la mejoría, la ex reina de belleza reconoció que todavía no existe una explicación definitiva sobre el origen de sus síntomas, por lo que continuará bajo seguimiento médico.

¿Por qué Andrea Meza tendrá que someterse a estudios neurológicos?

Aunque el episodio parece haber quedado atrás, Andrea Meza todavía enfrenta una etapa importante para descubrir qué está causando las fuertes migrañas que ha padecido. La conductora explicó que los especialistas decidieron canalizarla con un neurólogo para realizar diversos estudios y descartar cualquier problema neurológico.

“Me mandaron con un neurólogo para que me hagan estudios y ver que todo esté bien”, explicó.

Por ahora, la presentadora de Telemundo se mantiene a la espera de los resultados médicos que permitan encontrar la causa de los dolores de cabeza y las molestias que la han afectado durante semanas.

Mientras tanto, Andrea continúa trabajando y agradeciendo las muestras de cariño que recibió tras el susto que encendió las alertas entre sus compañeros, sus seguidores y el público que la ha acompañado desde que se coronó como Miss Universo 2020.

Andrea Meza presenta problemas de salud antes de salir al aire. / Mezcalent

¿Quién es Andrea Meza, Miss Universo 2020?

Andrea Meza es una modelo, conductora y reina de belleza mexicana que alcanzó fama internacional al ganar Miss Universo 2020, convirtiéndose en una de las representantes mexicanas más exitosas del certamen.

Tras concluir su etapa en los concursos de belleza, desarrolló una carrera en la televisión de habla hispana en Estados Unidos, incorporándose a Telemundo como presentadora de Hoy Día y posteriormente de La mesa caliente.

En agosto de 2025 asumió el reto de integrarse al programa vespertino, una decisión que describió como uno de los cambios más importantes de su trayectoria profesional. Desde entonces se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la cadena, manteniendo una sólida conexión con millones de seguidores en redes sociales.