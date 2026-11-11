Revelan que las hijas de Laura Bozzo la habrían ¿abandonado en el hospital, pese a estar conectada a respirador?

Semanas de incertidumbre se han mantenido alrededor del estado de salud de Laura Bozzo, pues cuando mencionan que la conductora peruana mejora, de repente otras situaciones parecen frenar dicha mejoría. Ahora, la polémica incluye a sus hijas, quienes presuntamente habrían “abandonado” a su madre en pleno hospital. ¿Qué se dice?

¿Laura Bozzo sola en el hospital? / Redes sociales

¿Por qué Laura Bozzo fue hospitalizada hace unas semanas?

Todo comenzó el 13 de octubre en Acapulco, cuando Laura Bozzo fue hospitalizada de urgencia. Según los reportes de entonces, los médicos la intervinieron quirúrgicamente por un padecimiento intestinal.

En ese momento, Alexandra, hija de la presentadora peruana, aseguró que la operación había salido bien y que su madre se encontraba estable:

Sí, lamentablemente sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien. No han pasado 24 horas, pero ya le está haciendo efecto todo. Está bien. Está estable, que es lo más importante… Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien. Alexandra, hija de Laura Bozzo

Sin embargo, otro de los temas que salió a la luz después fue que, tras su mejoría en temas intestinales, el malestar se trasladó a lo respiratorio. Andrea Escalona habló recientemente de esto y confirmó que Bozzo está conectada a un respirador:

Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador. Andrea Escalona

No se sabe exactamente qué problema enfrenta Laura Bozzo en este momento. Además, la familia de la conductora no revelado mayores detalles.

Te puede interesar: Laura Bozzo: Alfredo Adame lamenta su muerte en redes, ¿la peruana realmente falleció?

Preocupa estado de salud de Laura Bozzo / Cortesía

¿Las hijas de Laura Bozzo dejaron sola a la conductora en el hospital?

Tras las palabras de Andrea Escalona sobre el supuesto respirador al que estaría conectada Laura Bozzo, fue Martha Figueroa la que desestimó esta idea, pues enfatizó que se trata de oxígeno, algo que la peruana tendrá que ocuparlo por el resto de su vida.

Otro de los puntos importantes fue el relacionado a las hijas de Bozzo, quienes, según Martha Figueroa, habrían dejado solita a su madre en el hospital:

Lo triste de esto es que parece que sus hijas ya se están desentendiendo del tema, como que dijeron ‘ya la libró’, entonces que ya la dejaron ahí como un poco solita. Martha Figueroa

También, Figueroa mencionó que la salud de la peruana sí está mejorando, y las buenas noticias llegaron cuando se informó que NO había ningún problema neurológico de por medio:

Parece que ya la libró, todavía sigue en el hospital pero ya nada que ver con la condición en la que estaba y los médicos están contentos porque no tiene ningún problema neurológico. Martha Figueroa

El tema del presunto cobro de entrevistas se dio a conocer a inicios de este mes, cuando el periodista Alex Rodríguez contó que la hija de Laura presuntamente le quería cobrar por una serie de preguntas:

Este fin de semana le escribí a Victoria para que nos contara como se encuentra y me dijo que me contaba cómo estaba su mamá a cambio de 5 mil dólares. Alex Rodríguez

Amigos, seguidores y familia esperan que la salud de Laura Bozzo continúe evolucionando de buena manera, para poder tenerla de regreso en televisión.

Lee: Ramsés Vidente lanza advertencia a familiares de Laura Bozzo “hay que cambiarla de hospital”

¿Cómo han respondido las hijas de Laura Bozzo sobre esta polémica?

Hasta el momento, ni Victoria ni las otras hijas de Laura Bozzo se han pronunciado públicamente sobre estos dichos, tanto del supuesto abandono, como del cobro por las entrevistas.

Mientras tanto, la conductora continúa su recuperación en el hospital, con la expectativa de que pronto pueda salir, aunque su vida cambiará de manera permanente por la dependencia del oxígeno.

Por último, esta situación ha llevado a recordar algunas polémicas de Laura Bozzo, una de ellas, su pelea con Natalia Alcocer. ¿Cómo fue?

Tal vez te interese: Laura Bozzo grave en el hospital por una sepsis abdominal, mientras que su familia sale de fiesta, aseguran