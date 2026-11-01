El pleito entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer que terminó con paramédicos intercediendo, ¿hubo golpes?

Laura Bozzo ha sido tendencia en las últimas semanas por su estado de salud. De hecho, hace poco causó preocupación después de que Alfredo Adame asegurara que supuestamente había muerto. Dicho post fue desmentido rápidamente por la familia de la conductora

En medio de todo esto, muchos internautas han recordado el pleito que la peruana protagonizó en su momento con Natalia Alcocer, actual participante de ‘La granja VIP’. Las cosas escalaron a tal punto que hasta llamaron a los paramédicos. ¿Qué pasó? Te contamos lo que pasó.

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Natalia Alcocer y Laura Bozzo estuvieron en La casa de los famosos Telemundo 2022 / Redes sociales

Así fue la pelea entre Laura Bozzo y Natalia Alcocer

Todo sucedió en 2022. En aquel entonces, Laura Bozzo y Natalia Alcocer participaban en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’. Tras varias semanas de diferencias y roces, la tensión explotó y se dijeron de todo.

El conflicto inició después de que Natalia dijera que estaba muy triste por la salida de Luis ‘Potro’ Caballero. La conductora la encaró y la llamó “hipócrita”, señalando que tanto ella como su grupo contribuyeron a la expulsión del influencer.

Tras muchos dimes y diretes, la actriz decidió salirse de la habitación. Pese a esto, el pleito siguió y la peruana aprovechó para reclamarle por un comentario que hizo acerca de su edad. En algún punto, Bozzo sostuvo que Alcocer era una “robamaridos”.

Por supuesto, la también cantante negó eso. Si bien Ivonne Montero intentó calmar la situación y hasta le recomendó a Laura que se “tranquilizara”, esta última no paró y hasta involucró a Montero, de quien hasta puso en tela de juicio su maternidad.

Natalia defendió a Ivonne y le exigió a Laura que ya no hablara mal de otras mujeres. En tanto que la presentadora aseguró que, si quería, podía irse del reality. Luego de esto, Alcocer dijo en el confesionario que Bozzo había “sobrepasado los límites” y que buscaría su expulsión.

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Laura Bozzo no arremetió solamente contra Natalia, también se fue contra Ivonne Montero y todo esto se dijeron 🔥 #LCDLF2 https://t.co/UkKum00HkP — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 1, 2022

¿Por qué se necesitó la asistencia de paramédicos tras el pleito entre Natalia Alcocer y Laura Bozzo?

La salud de Laura Bozzo se vio afectada tras la pelea con Natalia Alcocer. Y es que la conductora sufrió una fuerte baja en su presión, por lo que la producción de ‘La casa de los famosos Telemundo’ llamó a los paramédicos para que la atendieran.

Afortunadamente, pudo ser estabilizada y su permanencia en el reality no se vio afectada. Tan solo le recomendaron que tratara de controlarse más, ya que podría poner en riesgo su integridad.

Este conflicto es uno de los más recordados del show y ahora resurgió por dos motivos: el estado médico actual de Laura y el hecho de que Ivonne y Natalia están participando en ‘La granja VIP 2026’.

A Laura Bozzo se le bajó la presión en La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

¿Cuál es el estado actual de salud de Laura Bozzo?

Como se sabe, Laura Bozzo fue hospitalizada en Acapulco a mediados de octubre. La causa fue la perforación de una úlcera gástrica que le provocó peritonitis. Si bien la operación fue exitosa, surgieron ciertas complicaciones.

Debido a ello, tuvo que ser trasladada a una clínica de la Ciudad de México. Según se reportó, había presentado un “cuadro severo de sepsis, choque séptico, neumonía necrotizante, hipertensión pulmonar y derrame pleural”.

De acuerdo con el último reporte que dio la familia, la conductora se está recuperando poco a poco, por lo que hicieron un llamado a no creer en noticias falsas.

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