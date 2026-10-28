Laura Bozzo: Alfredo Adame lamenta su muerte en redes, ¿la peruana realmente falleció?

Este 28 de octubre de 2026 la industria del espectáculo se paralizó luego que Alfredo Adame reportara la muerte de Laura Bozzo, querida abogada, conductora y presentadora de televisión peruana de 75 años.

Así lo publicó en sus redes sociales:

Alfredo Adame reporta la muerte de Laura Bozzo / Intagram: Alfredo Adame

La noticia llega después de que se difundieran alarmantes reportes sobre su hospitalización de emergencia en Acapulco. Como se sabe, el pasado 13 de octubre de 2026, la industria del entretenimiento encendió sus alarmas luego de que trascendiera que la conductora había sido hospitalizada de emergencia por una obstrucción intestinal y complicaciones gastrointestinales.

Para el 14 de octubre, se informó que su estado de salud era delicado y que permanecía intubada. Ahora, 14 días después, Alfredo Adame reporta la noticia de su muerte. Sin embargo, al momento, NO HAY CONFIRMACIÓN OFICIAL EN LAS REDES SOCIALES DE LA PERUANA.

Mira: Critican a Laura Bozzo por mostrar sus atributos: “Tengo t*tas y están buenísimas, ¿cuál es el problema?”

¿Javier Ceriani desmintió la muerte de Laura Bozzo? Asegura que habló con su hija Alexa

El conductor de televisión Javier Ceriani aseguró en sus redes sociales que los rumores sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo son falsos. A través de una publicación en su cuenta de X, afirmó que habló directamente con Alexa de la Fuente, hija de la presentadora peruana, quien le confirmó que su madre se encuentra con vida.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial que confirme el fallecimiento de Laura Bozzo. Tampoco se ha emitido información verificable que respalde los rumores difundidos en redes sociales, por lo que la versión compartida por Ceriani sigue siendo una de las pocas declaraciones públicas sobre el tema.

EXCLUSIVA: ¡Javier Ceriani acaba de hablar directamente con Alexa, hija de Laura Bozzo, quien confirmó que su mamá está viva! ❌ La familia desmiente así los rumores que circulan sobre la supuesta muerte de la conductora peruana. 🦅 ¡EXCLUSIVA DE JAVIER CERIANI OFICIAL! #LauraBozzo #UltimaHora #Exclusiva #JavierCerianiOficial #JavierCeriani — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 28, 2026

¡Alfredo Adame se retracta y desmiente la muerte de Laura Bozzo; emite comunicado oficial!

Luego de que circularan versiones sobre el supuesto fallecimiento de Laura Bozzo, Alfredo Adame se pronunció para desmentir categóricamente la información y ofrecer una disculpa por la confusión generada.

A través de un comunicado, el conductor aclaró que la noticia es falsa y pidió actuar con responsabilidad al compartir información en redes sociales y medios de comunicación.

¡Alfredo Adame se retracta y desmiente la muerte de Laura Bozzo; emite comunicado oficial!





¿Rey Grupero también anunció la supuesta muerte de Laura Bozzo? Este fue el mensaje que publicó

La confusión en torno a la supuesta muerte de Laura Bozzo también alcanzó a Rey Grupero. A través de su cuenta de Instagram, el influencer y conductor de Venga la alegría fin de semana compartió un mensaje de despedida dirigido a la presentadora peruana.

¿Qué problemas de salud tiene Laura Bozzo?

Días antes de los reportes sobre su hospitalización, el periodista Gabo Cuevas había revelado que Laura Bozzo enfrentaba un delicado problema de salud que presuntamente le impedía participar en nuevos proyectos televisivos.

Durante su programa de YouTube del pasado 6 de octubre, el excolaborador de Venga la alegría explicó que la conductora había sido considerada para participar en La mansión VIP. Sin embargo, su estado físico no se lo permitiría.

Gabo Cuevas “En su momento se dijo que Laura Bozzo. Les cuento que Laura Bozzo no va, porque tiene un tema muy delicado de salud, muy delicada de su columna. Entonces, no puede hacer realities ahorita, no puede hacer absolutamente nada”

Periodista Gabo Cuevas

Posteriormente, la cuenta de X Acapulco Trends reportó que Laura Bozzo habría ingresado a un hospital público de Acapulco por una presunta deshidratación severa y obstrucción intestinal. Según esa versión, la presentadora requeriría una intervención quirúrgica de emergencia y existía la posibilidad de que le retiraran una parte del intestino afectado.

“La peruana, que lleva años viviendo en el puerto, no pudo ser internada en un nosocomio privado debido a problemas económicos y será intervenida quirúrgicamente de urgencia y podrían quitarle parte del intestino afectado” X Acapulco Trends

El miércoles 14 de octubre, la periodista María Luisa Valdés Doria dio a conocer que Laura Bozzo presuntamente estaba intubada y atravesaba un estado crítico de salud.

La comunicadora también señaló que la hospitalización estaría relacionada con una posible úlcera gástrica que habría sufrido una perforación, aunque esta versión tampoco contaba con confirmación médica oficial. Luego fue traslada a la Ciudad de México y recientemente se especuló en redes de su muerte. Sin embargo, sus redes sociales no lo han confirmado.

¿Quién es Laura Bozzo, la famosa conductora de “¡Que pase el desgraciado!”?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, conocida mundialmente como Laura Bozzo, nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú. La abogada y presentadora se convirtió en uno de los rostros más reconocidos y controversiales de la televisión latinoamericana. Antes de alcanzar la fama, estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima. Sin embargo, su vida cambió cuando comenzó a trabajar en televisión durante la década de los noventa.

Su gran salto a la fama llegó en 1998 con Laura en América, programa en el que abordaba conflictos familiares, infidelidades, violencia y problemas sociales. Su explosiva personalidad y su inolvidable frase “¡Que pase el desgraciado!” se convirtieron en parte de la cultura popular.

Aunque su trayectoria estuvo marcada por numerosas controversias, incluyendo problemas legales en Perú, Laura Bozzo logró consolidar una carrera televisiva en México, donde condujo programas como Laura y Que pase Laura.

En años recientes, Laura Bozzo conquistó a nuevas generaciones con su participación en realities como La casa de los famosos y MasterChef Celebrity, donde sus enfrentamientos, ocurrencias y frases se viralizaron en redes sociales.